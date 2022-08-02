Лифт с людьми упал в многоэтажке Нур-Султана

В Нур-Султане в одной из многоэтажек упал лифт с людьми внутри, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуация города.

"1 августа в 10:45 ч столичные спасатели выехали по сообщению о срыве лифта в жилом доме по улице Куйши Дина, 31. По прибытию спасателей было установлено, что произошел срыв лифта с третьего этажа на первый", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия спасателей двое пострадавших самостоятельно выбрались из лифта.