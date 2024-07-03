Книжный фестиваль KITAPHANA FEST - 2024 проведут в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

5 июля в Астане состоится масштабный книжный фестиваль KITAPHANA FEST – 2024 на тему «Астана – наша духовная столицы!», сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Мероприятие приурочено к 50-летию Централизованной библиотечной системы акимата Астаны и Дню столицы.

KITAPHANA FEST - первый книжный фестиваль городского масштаба, который проводится с 2019 года.

В рамках фестиваля будут организованы развлекательные программы и мастер-классы для детей. У гостей будет возможность обменять прочитанные книги на те, которые они еще не прочли.

На выставке, признанной ежегодным культурно-массовым мероприятием, будет организована книжная ярмарка и презентовано более 30 книг с участием известных казахстанских авторов и издательств.

Также в мероприятии примут участие такие известные поэты и писатели, как Сауле Досжан, Серикбол Хасан, аким Исаак, Динара Оспанова и другие.

Самых маленьких посетителей ждут бесплатные развлекательные программы, добавили в акимате.