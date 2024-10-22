В столице состоится финальный этап творческого конкурса «Елім дегендер»

В преддверии Дня Республики в Астане пройдет финальный этап республиканского творческого конкурса «Елім дегендер», организованный среди молодежи – представителей других этносов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс направлен на популяризацию государственного языка среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Отметим, что проект «Тіл тағдыры – ел тағдыры» реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Цель конкурса – усиление роли государственного языка, как языка межэтнического общения, пропаганда дружбы, сотрудничества и гуманизма среди молодежи.

Номинации конкурса: «Поэтическая мушаира», «Художественное искусство» и «Написание Эссе».

Лучшие участники, прошедшие отборочные туры, продемонстрируют свои таланты на республиканском уровне. Призовой фонд конкурса составляет 3 000 000 тенге. Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

Творческие молодые таланты со всех уголков нашей страны продекламируют стихотворения, представят свои сочинения и продемонстрируют мастерство художественного чтения на государственном языке.

На мероприятии будут присутствовать государственные деятели, представители культуры и искусства, общественные деятели и журналисты.

Отметим, что проект «Тіл тағдыры – ел тағдыры» реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Дата и время проведения: 23 октября в 09:00.

Место проведения: Дворец школьников имени Аль-Фараби, ул. Б.Момышулы, 5.