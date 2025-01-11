В столице выделены дополнительные ваучеры для увеличения охвата дошкольным образованием

Родителям, ожидающим направление в дошкольное учреждение, рекомендуется внимательно следить за уведомлениями в мобильном приложении ed24.kz, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Ваучерное финансирование регулируется приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан, который строго контролирует порядок распределения ваучеров среди детей, сообщает сайт акимата столицы.

Принцип получения индивидуального ваучера зависит как от очередности номера заявки, так и от прилагаемых к ней документов.

С 8 по 10 января 2025 года для увеличения охвата дошкольным образованием было выделено дополнительно 2200 новых ваучеров.

В связи с этим родителям, ожидающим направление в дошкольное учреждение, рекомендуется внимательно следить за уведомлениями в мобильном приложении ed24.kz, чтобы не пропустить возможность срочного подтверждения интереса к полученному ваучеру.

Стоит отметить, что не востребованные ваучеры будут переданы другим лицам, состоящим в очереди, а заявки, по которым не был получен ответ на ваучер, могут быть удалены.