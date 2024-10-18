В стране начинают культивировать новый олимпийский вид спорта

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Дмитрий Норкин

Глава Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел встречу с президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Нурсултаном Шокановым.

Фото: alpindustria.ru

В ходе встречи были обсуждены задачи федерации на предстоящих зимних и летних Олимпийских играх в итальянских городах Милане и Кортина в 2026 году и американском Лос-Анджелесе в 2028 году, а также цели сборной на предстоящих зимних Азиатских играх в китайском Харбине.

На сегодняшний день федерация курирует два олимпийских вида спорта – спортивное скалолазание и ски-альпинизм. Если скалолазание уже прочно вошло в программу Олимпийских игр, вызвав большой интерес среди болельщиков на летних Играх в японском Токио-2020 и французском Париже-2024, то ски-альпинизму только придется завоевывать сердца фанатов.

Ски-альпинизм – это новый олимпийский вид спорта, который впервые будет представлен на зимней Олимпиаде в 2026 году. Он включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложного участка. На сегодняшний день в Казахстане уже есть спортсмены, которые могут соревноваться в данном виде спорта. В скором времени им предстоит вступить на своем первом серьезном старте – зимних Азиатских играх в Харбине, которые пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года.

– Спортивное скалолазание и ски-альпиним – это очень перс­пективные и динамичные виды спорта. Сборная Казахстана за два цикла показала большой рост в спортивном скалолазании. Все помнят отличное выступление Амира Маймуратова, который в квалификационном раунде на летней Олимпиаде во Франции поставил рекорд Игр и по итогам вошел в пятерку сильнейших спортсменов. Ему не хватило тогда совсем немного, чтобы завоевать медаль. На текущий момент у нас уже сформирован предварительный состав из спорт­сменов, которые выступят на зимней Азиаде в Харбине. Для ребят это первое крупное соревнование. Они уже начали подготовку. После выступления в Китае мы будем делать выводы и корректировать сос­тав, подготовку и другие тонкости для завоевания квоты на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии, – отметил Нурсултан Шоканов.

Кстати, на этой неделе в китайском Тайане завершился чемпионат Азии по спортивному скалолазанию, где сборная Казахстана смогла завоевать две серебряные медали. Награды нам принесли Амир Маймуратов и Тамара Улжабаева, которые показали второй результат в дисциплине «скорость». Также в шаге от «бронзы» остановился Ришат Хайбуллин.

#Спорт #НОК #Геннадий Головкин #ски-альпинизм

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