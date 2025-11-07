В Казахстане реализуются масштабные проекты по возвращению редких животных в исторические ареалы их обитания. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Данияр Тургамбаев.

Фото: СЦК

Одно из ключевых направлений связано с возможностью создания популяции туранского тигра. Начать реализацию проекта планируется в 2026 году на территории Иле-Балхашского заповедника. Для этого будут завезены амурские тигры – ближайшие родственники вымершего подвида.

Проект осуществляется при поддержке Программы развития ООН и направлен на восстановление экосис­тем региона. Это важный шаг не только для сохранения биоразнообразия, но и для восстановления природного баланса, подчеркнул спикер.

Отдельное направление работы – реинтродукция кулана.

– В 2024-м проведено переселение 42 особей в резерват «Иле-Балхаш» и 24 – в резерват «Алтын-Дала». Осенью этого года дополнительно перемещены еще 17 куланов в «Иле-Балхаш» и 19 животных – в «Алтын-Дала». Данные меры направлены на укрепление устойчивости локальных популяций и восстановление природных связей в местах, где вид ранее исчез, – сообщил Данияр Тургамбаев.

Численность популяции куланов в Казахстане уже превысила 4,6 тыс. особей, эти животные вновь широко распространяются в степных и полупустынных экосистемах. Реинтродукция проводится строго в соответствии с законодательством и только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

До 2029 года планируется поэтапный завоз до 40 особей куланов для формирования устойчивой самовоспроизводящейся по­пуляции, способной существовать в естественных условиях в степных экосистемах Центрального Казахстана. Для реализации программы создан центр реинтродукции диких копытных «Алиби», действующий на базе ГПР «Алтын-Дала» в Костанайской области. Особое внимание уделяется также возвращению лошади Пржевальского.

– Прошлым летом в Казахстан была доставлена первая группа из семи лошадей Пржевальского, а в июне – вторая партия, также из семи особей. Всего на данный момент в центре содержатся 14 животных – двенадцать кобыл и два жеребца. Все они проходят комплексные ветеринарные обследования, карантин и адаптацию к природно-климатическим условиям региона, – проинформировал докладчик.

С 2018 по 2023 год в ГПР «Иле-Балхаш» завезено более 200 особей бухарских оленей. С 2022-го сюда переселено 119 особей куланов, которые успешно адаптировались к природным условиям. На территории построены тигриный (площадью 3,5 га) и кабаний (1 га) вольеры. Прошлой осенью из нидерландского зоопарка Hoenderdaell в резерват «Иле-Балхаш» перевезены два тигра – самец и самка.

Для активизации работы по реа­лизации меморандума о сотрудничестве по реинтродукции амурского тигра между Казахстаном и Россией в 2025 году состоялись два заседания двусторонней рабочей группы. Согласно совместному плану действий, завоз трех-четырех тигров из России ожидается в первой половине 2026 года. Уже построен центр для антиконфликт­ной группы в селе Карой. Он будет заниматься предотвращением возможных столкновений между тиграми и человеком.

– Мы рассматриваем данные проекты как долгосрочную инвестицию в будущее экосистем Казахстана. Сохранение редких видов – это сохранение нашего природного наследия и нацио­нального богатства, – резюмировал председатель комитета.