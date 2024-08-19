В Судане официально объявили о вспышке холеры

В мире
43
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Власти обратились за немедленной и срочной международной помощью

Фото: Reuters

Министр здравоохранения Судана Хайтам Ибрагим объявил о вспышке эпидемии холеры в стране после нескольких недель сильных дождей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Trtrussian.com

«Мы объявляем эпидемию холеры из-за погодных условий и загрязнения питьевой воды», — заявил он в видеообращении.

Решение было принято совместно с властями штата Кассала, агентствами ООН и экспертами после обнаружения вируса холеры в лаборатории общественного здравоохранения.

Эпидемия усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, где с апреля 2023 года продолжается конфликт между суданской армией и Силами быстрой поддержки (RSF). Более 25 млн человек столкнулись с острым голодом, а в лагере для перемещенных лиц в Дарфуре объявлен голод.

15 августа правительство Судана открыло главный пограничный пункт Адре на границе с Чадом для получения гуманитарной помощи. Однако ситуация остается критической. Международная организация по миграции заявила, что Судан находится в «катастрофической критической точке» из-за голода и наводнений.

Власти обратились за немедленной и срочной международной помощью. К тому же тысячи людей были перемещены из-за наводнений, что привело к росту заболеваемости, особенно среди детей.

По данным ВОЗ, на 28 июля в 26 странах было зарегистрировано 307 433 случая холеры и 2 326 смертей. Более 10 млн человек были перемещены в результате боевых действий в Судане.

Мирные переговоры продолжаются в Швейцарии, но пока безуспешно. Предыдущие переговоры в Саудовской Аравии не привели к соглашению.

#холера #Судан #эпидемия #наводнения

Популярное

Все
Меры поддержки бизнеса пересмотрело правительство РК
В Судане официально объявили о вспышке холеры
Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие три дня
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Торговца людьми задержали в Туркестанской области
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки
Предельные тарифы на свет повысят в сентябре
Гонка пройдет по горным шоссе
Сильная магнитная буря началась на Земле
Олимпийские игры в Париже официально завершены
Какие активы вернул Кайрат Сатыбалды государству – список от Антикора
Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями
Юный Тамерлан растет патриотом
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО
Более 30 человек стали жертвами наводнений в Индии
Портрет Абая Кунанбаева написал осужденный в Кызылординской области
Танец жизни и природы показали артисты из Кореи в Астане
Сколько казахстанцев ищут работу
Международный день молодежи отмечают в Казахстане
Цена золотых медалей Олимпиады в Париже достигла рекордного уровня
Сколько в Казахстане проживает людей
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане

Читайте также

В Венесуэле прошли массовые митинги против Николаса Мадуро
Премьером Таиланда стала дочь экс-главы правительства
Первый пациент с оспой обезьян зарегистрирован в Швеции
Охотники за Лох-Несским чудовищем услышали «сердцебиение» н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]