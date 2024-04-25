В Сырдарьинском районе заложен фундамент центра "Руханият" с круглосуточной библиотекой

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Глава региона рассказал о целях строительства нового объекта, о его деятельности по сохранению преемственности поколений и остановился на динамике развития Сырдарьинского района.



«Сегодня знаменательный день для Кызылординской области. Сейчас мы закладываем фундамент уникального объекта нового формата, беспрецедентного в нашем регионе. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Если регионы сильны, то и все государство будет расти и процветать». В результате всесторонней поддержки нашего президента и правительства в Кызылординской области реализуются масштабные проекты. Бюджет области в этом году превысил 650 млрд тенге. Большая часть бюджета направлена на развитие социальной сферы. В опорных отраслях экономики наблюдается устойчивый рост. Сырдарьинский район, край с многовековой историей, также стал центром динамичных изменений. В этом году бюджет района превысил 11 млрд тенге. Эти средства направлены на повышение благосостояния и улучшение быта населения. Каждый из нас должен ответственно относиться к сохранению и передаче культурного наследия региона будущим поколениям, воспитывать молодежь в духе патриотизма и осознавать ценность Независимости. В целях систематического и постоянного проведения данной работы принято решение о начале строительства во всех 7 районах типовых центров «Руханият», объединяющих музеи, библиотеки, архивы, залы бракосочетания, центры ветеранов и матерей, молодежи. Это новый проект, который позволит сэкономить бюджетные средства, снизить административные расходы за счет оптимизации учреждений, обслуживающих разные направления, в один центр. Пусть этот фундаментальный объект станет настоящим центром духовности, служащим популяризации вклада старшего поколения и призывающей молодежь к честному труду во благо нашей независимой страны!»,- сказал Нурлыбек Налибаев.

Отметим, что библиотеки в центрах «Руханият», которые возводятся во всех районах, будут работать круглосуточно. Глава государства рассказал о преимуществах круглосуточных библиотек на Национальном курултае в Туркестане, отметив, что «читающая страна становится интеллигентной нацией. Мы должны пробудить страсть молодого поколения к книгам».

На совещании Мурат Абенов и Хусейн Амир-Темир поздравили собравшихся и пожелали всего наилучшего.

В этом году в Кызылординской области был объявлен «Год духовности». Этот период будет наполнен яркими проектами и позитивными новостями. Первый подарок кызылординцам в начале года – открытие нового «Центра искусств» на 1000 мест. В Кызылорде ведется строительство здания музыкального колледжа на 650 мест. При всех домах культуры региона работают центры «Адал адам». В 2-х районах строятся «Академия творчества», Дома школьников и школы искусств, способствующие творчеству детей и подростков. Центры «Руханият» общей стоимостью 11 млрд. 500 млн. тенге будут построены во всех районных центрах и введены в эксплуатацию в следующем году.

Напомним, что в рамках программ «Сильные регионы – драйвер развития страны», «Ауыл – ел бесігі» в селах Когалыколь, Шаган Сырдарьинского района обновлены водопроводы. Начнутся работы по модернизации водопровода поселка Теренозек и населенного пункта Амангельды.

В прошлом году село Калжан ахун подключено к природному газу, и население пользуется «голубым топливом». В этом году подведены газопроводы в населенные пункты С. Сейфуллин, А. Токмагамбетов. До конца года данные села будут подключены к природному газу, далее будет газифицировано село Шаган.

Ожидается, что работы по электроснабжению населенных пунктов Амангельды, Айдарлы, Жетыколь, Когалыколь будут завершены в срок. Сейчас модернизируются электрические сети сел Чаган, Калжан ахун.

Кроме того, отремонтировано 30 км автомобильной дороги от города Кызылорда до села Аманкельды. В прошлом году в районе были выделены средства на 32 проекта, отремонтировано 78 км дорог областного, районного значения и внутрипоселковых дорог. В этом году в Сырдарье отремонтируют 28 км дорог и подведут инфраструктуру к новым микрорайонам.

В рамках программы «Сильные регионы – драйвер развития страны» в Сырдарьинском районе вручены ключи от 82 квартир. Также в рамках национального проекта «Комфортная школа» в поселке Теренозек будет построена 1 школа.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» введена в эксплуатацию первая новая амбулатория в селе Наги Ильясова. Проводится капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Амангельды.

Также проведен капитальный ремонт районного спортивного клуба в поселке Теренозек. В ближайшие дни в селе Бесарык будет сдан спортивный комплекс.