В Ташкенте с подозрением на инфаркт госпитализировали актера Голливуда

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Голливудский актер Кевин Спейси был госпитализирован в Ташкенте с подозрением на инфаркт, после того как ему стало плохо на кинофестивале, но опасения не подтвердились, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

"Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале", - говорится в сообщении газеты Sun.

Отмечается, что актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября. В ходе мероприятия он почувствовал недомогание, и у него на несколько секунд "полностью онемела левая рука", пишет Sun.

По информации газеты, в больнице врачи провели необходимое обследование и сделали МРТ-сканирование. По результатам анализов опасения не подтвердились, и позднее актер выступил на кинофестивале с речью, в которой рассказал о произошедшем, сообщает издание.

#Голливуд #актер #фестиваль #Ташкент #инфаркт #Спейси

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