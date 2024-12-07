В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами

Политика
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В десятый день массовых протестов в столице Грузии спецназ разогнал демонстрантов водометами и слезоточивым газом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

В столице Грузии спецназ впервые за последние три дня начал разгон протестующих на проспекте Руставели, используя водометы и слезоточивый газ. Об этом в ночь на субботу, 7 декабря, сообщает портал "Грузия Online". Поводом для разгона стало использование демонстрантами пиротехники, отмечает издание.

Спустя два с половиной часа после начала полицейского разгона митинга на проспекте, где расположен парламент Грузии, почти не осталось участников акции, пишет Telegram-канал Paper Kartuli. Некоторые протестующие переместились на городскую набережную, там же произошла драка демонстрантов с неизвестными, которые вышли из машин и "высказали свое недовольство", пишет канал.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X прокомментировала слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заявившего, что насилие на тбилисских улицах прекратилось.

«Ложь и цинизм! Если "насилие на улицах прекратилось", то в чем смысл сегодняшнего жестокого разгона? Похищение детей у матерей? Месть женщинам?», - написала она.

В городах Грузии десятый день проходят массовые акции протеста. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала "нелегитимным".

Эстония, Латвия и Литва 2 декабря объявили о введении санкций против тех, кто подавлял протесты в Грузии. К штрафным мерам против грузинского руководства за разгон протестующих позднее присоединилась и Украина. МИД Нидерландов 6 декабря заявил, что призовет ЕС "приостановить действие безвизовых соглашений с Грузией".

#Грузия #Тбилиси #акция протеста

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