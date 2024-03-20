В Техасе разрешили арестовывать и сажать мигрантов

В мире
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Дана Аменова
Корреспондент

В Белом доме закон назвали неконституционным

Фото: AFP

Верховный суд США разрешил властям штата Техас применять один из самых жестких иммиграционных законов, принятых за последнее время. Закон позволяет полиции арестовывать и привлекать к ответственности подозреваемых в незаконном пересечении мексиканской границы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Нелегальное пересечение границы США уже является федеральным преступлением, но дела обычно рассматриваются в рамках гражданского права в иммиграционных судах.

Одна из причин, по которой техасский закон SB4 вызывает столько споров, заключается в том, что суды ранее постановили, что только федеральное правительство может обеспечивать соблюдение иммиграционных законов страны, а не отдельные штаты.

SB4 дает местным полицейским право останавливать и арестовывать любого человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы. В качестве наказания предусмотрены тюремное заключение или штраф до 2 тысяч долларов.

Наказание для тех, кто незаконно въехал в Техас после депортации из США, будет гораздо строже — до 20 лет лишения свободы, в зависимости от иммиграционной истории и криминального бэкграунда человека.

Во вторник Верховный суд постановил, что новая мера может вступить в силу, пока апелляционный суд в Новом Орлеане рассматривает ее законность. Днем ранее высшая судебная инстанция страны временно приостановила действие SB4.

Администрация Джо Байдена подвергла это решение резкой критике.

«SB4 не только сделает сообщества в Техасе менее безопасными, но и обременит правоохранительные органы, посеет хаос и неразбериху на нашей южной границе», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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