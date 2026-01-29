Открывая заседание, спикер Сената подчеркнул, что Казахстан стоит на пороге масштабных преобразований, нацеленных на дальнейшее поступательное развитие страны.

– В настоящее время по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводятся масштабные реформы. Они являются важной частью стратегии модернизации, направленной на реализацию концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». В результате усилится эффективность, открытость и действенность всей политической системы страны. Будет также усилено политическое влияние и роль высшего представительного органа. В этой связи был подготовлен и опубликован текст принципиально нового Основного закона страны. Новая Конституция разработана на основе предложений граждан, общест­венных институтов, политических партий и юристов, а содержательные обсуждения проходили открыто и транспарент­но на заседаниях комиссии. Новая Конституция закладывает основу для долгосрочного процветания нашей страны, – сказал в своем выступ­лении Маулен Ашимбаев.

На предстоящем заседании палаты члены бюро постановили рассмотреть Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». Нормы этого закона направлены на модернизацию сферы культуры и формирование креативной индустрии как самостоятельного и экономически значимого сектора.

Кроме того, депутатами были распределены среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.