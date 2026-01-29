В целях поддержки креативной индустрии Сенат 3 февраля 2026 г. 1:00 8 Акбарс Арманов На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 6 февраля. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Открывая заседание, спикер Сената подчеркнул, что Казахстан стоит на пороге масштабных преобразований, нацеленных на дальнейшее поступательное развитие страны. – В настоящее время по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева проводятся масштабные реформы. Они являются важной частью стратегии модернизации, направленной на реализацию концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». В результате усилится эффективность, открытость и действенность всей политической системы страны. Будет также усилено политическое влияние и роль высшего представительного органа. В этой связи был подготовлен и опубликован текст принципиально нового Основного закона страны. Новая Конституция разработана на основе предложений граждан, общественных институтов, политических партий и юристов, а содержательные обсуждения проходили открыто и транспарентно на заседаниях комиссии. Новая Конституция закладывает основу для долгосрочного процветания нашей страны, – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев. На предстоящем заседании палаты члены бюро постановили рассмотреть Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». Нормы этого закона направлены на модернизацию сферы культуры и формирование креативной индустрии как самостоятельного и экономически значимого сектора. Кроме того, депутатами были распределены среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом. #Парламент #Сенат #Маулен Ашимбаев #спикер #креативная индустрия #Бюро