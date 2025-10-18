В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка

Сельское хозяйство
875
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестанской облас­ти состоялся масштабный аграрный фестиваль AQ-DALA, который собрал фермеров, инвесторов, агроэкспертов и представителей текстильной отрасли со всего региона, где хлопководство – одна из ключевых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающая занятость населения, развитие перерабатывающей промышленности и значительный вклад в экономику.

фото автора

Праздничные мероприя­тия прошли прямо на хлопковых полях. Гости фестиваля стали участниками тематических экскурсий, увидели в действии современные агротехнологии, ознакомились с новейшей сельскохозяйственной техникой, а также побывали на презентациях перспективных инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки хлопка.

– Хлопок – не просто сельхозкультура, – считает аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. – Это источник дохода для тысяч семей, основа региональной экономики и важнейшее сырье для текстильной промышленности. Наша цель – не только выращивать хлопок, но и превращать его в готовую продукцию с брендом Made in Turkestan, достойную международных рынков.

Сегодня Туркестанская область активно развивает хлопково-текстильные кластеры. В рамках утверж­денной стратегии создаются девять таких структур суммарной перерабатывающей мощностью 193 тыс. тонн в год. Это позволит соз­дать 14 тыс. рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления, по предварительным расчетам, составят 26,2 млрд тенге.

На территории специальной экономической зоны Turan ведется строительство многопрофильного комплекса по глубокой переработке хлопка – ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс». Его продукция будет ориентирована на экспорт, в том числе отправится в Россию, Беларусь и страны Центральной Азии.

Одним из направлений развития отрасли стало внедрение водосберегающих технологий, особенно актуальных в условиях засушливого климата. Так, в Отырарском районе и городе Арысе на 32 тыс. га внедрены современные агротехнологии. Результат – двукратное снижение водопотребления и рост урожайности с 25 до 60 цент­неров с гектара.

Фестиваль AQ-DALA в Отырарском районе стал площадкой для продвижения инноваций и обмена опытом. Здесь сегодня 40% земель занято хлопчатником – это около 45 тыс. га. Несмотря на климатичес­кие сложности, земледельцы добились отличных результатов.

В рамках фестиваля состоялось торжественное вручение государственных наград, почетных грамот и благодарственных писем лучшим хлопководам. Свой вклад в развитие отрасли представил фермер Батырбек Мейрханов.

– У нас 23 гектара отведено под возделывание хлопчатника, – рассказал он. – Техники достаточно – есть 15 комбайнов, 30 тракторов. Имеется собственный перерабатывающий завод. Мы сотрудничаем с 200 предпринимателями, экспортируем хлопок в Россию и Беларусь.

Для системного продвижения хлопковой отрасли в регионе утверждена Регио­нальная дорожная карта развития хлопководства и поддержки хлопчатобумажного кластера до 2027 года. Документ предусматривает не только создание хлопково-текстильных кластеров, но и привлечение новых инвесторов, развитие переработки и экспортного потенциала, формирование инфраструктуры и логис­тики, активное внедрение инноваций и водосберегаю­щих технологий.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Турганбека Оспанова, на ближайшие годы запланировано создание производств в Сауранском, Ордабасинском, Шардаринском, Мактааральском и Жетысайском районах.

По новой китайской технологии в регионе засеяны десятки тысяч гектаров хлопчатника, позволяющей довести урожайность до 60 центнеров с гектара при значительной экономии воды, энергии, удобрений и трудозатрат.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров призвал акимов районов и ответственных руководителей активизировать работу, пересмотреть планы по развитию хлопкового кластера, ускорить реализацию проектов, тесно взаимодействовать с инвесторами и обеспечить вовлечение предприятий, открытых в регионе, в процесс внедрения водосберегающих технологий. Он напомнил, что от темпов работы на местах напрямую зависит успех всей отрасли.

Фестиваль стал своего рода зеркалом, в котором отразились перемены, происходящие в отрасли.
К слову, в 2025 году под хлопчатником в Туркестанской области находятся 144 тыс. гектаров, ожидаемый урожай – 470 тыс. тонн хлопка-сырца. Это один из самых высоких показателей за последние годы.

Фестиваль AQ-DALA не только стал праздником урожая, но и продемонст­рировал, что юг Казахстана уверенно движется от сырьевой модели к глубокой переработке, инновациям и экспорту.

#Туркестан #хлопок #AQ-DALA

