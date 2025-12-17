В Турции Мраморное море отошло от берега на 20 метров

Происшествия,В мире
111
Айман Аманжолова
корреспондент

Это произошло в районе города Мармара-Эреглиси в провинции Текирдаг, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: А.Аманжолова

Из-за обмеления оставленные у берега лодки оказались на суше. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на очевидцев.

«Тогда море тоже отступило почти так же сильно. Еще неделю назад все было нормально. На этот раз отступление тоже произошло очень быстро», — рассказал один из жителей Audlink.

Природное явление обеспокоило местных жителей. Однако море отступает от берега не в первый раз. Подобное случалось в 2023 году. Тогда ученые из обсерватории Кандилли заявили, что явление весьма типичное и связано с перепадами давления, а не землетрясениями.

В апреле 2025 года в Турции произошло несколько землетрясений. Толчки среди прочего были зафиксированы в Мраморном море. Магнитуда одного из афтершоков составила 4,3.

 

#Турция #море

