В творческом тандеме

На суд зрителей в рамках экспозиции «Қылқалам шеберлері» представлено свыше 100 работ. Львиная доля из них выполнена маслом, остальные – акрилом, акварелью, тушью, карандашами, а также в смешанной технике. Художники ничуть не ограничивали себя, потому было на что посмот­реть. Разнообразие чувствовалось во всем – в жанрах, стилях и темах. На мольбертах и стенах зала можно увидеть как пейзажи родного края, сцены из баталий, исторические сюжеты, так и портреты знаменитых личностей, простых людей, фрагменты из современной жизни города, цветы и животных.

Примечательно, что вернисаж впервые объединил в одном зале профессионалов и любителей. Наравне с членами областного филиала Союза художников Казахстана свои работы представили участники творческой группы «Арбат Тараз» – школьные учителя, театральные работники, педагоги дополнительного образования, пенсионеры, журналисты – одним словом те, для кого рисование является любимым увлечением.

Как отметил председатель областного филиала Союза художников Казахстана Болат Хусаинов, главные задачи этой выставки – ознакомление ценителей изобразительного искусства с новыми работами живописцев, а также поддерж­ка новых имен.

Свои картины продемонстрировали члены Союза художников Казахстана Гульнара Коспакова, Рахат Сапаралиева, Казым Аманкосов, Болат Хусаинов и другие. Их имена всегда на слуху у ценителей искусства.

Старшие коллеги по цеху высоко оценили уровень жамбылских любителей. Причем, по мнению многих, некоторые из них уже сегодня достойны войти в ряды главного объединения мастеров кисти республики.

Участники же творческой группы «Арбат Тараз» удивили в первую очередь разными техниками и темами. На выставке представлены работы тушью, в которых Екатерина Зубова фантазировала, опираясь на стихотворения и песни. Обращают на себя внимание зрителей композиции с философским подтекстом Елены Голубинской – «История любви Айши-биби», «Суть бытия» и «Мятеж», выполненные акварелью, акрилом и маркерами. Ее дочь Алина Чайчисалими, решившая пойти по стопам матери, представила образцы с росписью по ткани. Иса Тазабаев тоже продемонстрировал разнообразие техник: «Натюрморт с кувшином и фруктами» написан маслом, «Рассвет» выполнен акварелью, а «Натюрморт с кувшином» – вовсе образец хорошей современной графики.

Среди работ также запомнились масляные холсты «Оазис», «Натюрморт с дыней» и «Табун» Раисы Науменко, акварельные работы «Осенний лес», «Странница» и «Вечер в Шахристане» Индиры Губашевой. Владимир Худяков продемонстрировал три женских акварельных портрета в стиле ар-нуво. Канат Муратаев продолжает поражать яркими историческими образами. Зрители могут увидеть четыре его работы – «Кочевник», «Небесные волки», «Утро» и «Половчанка».

Также своими произведения­ми порадовали Светлана Савчук, Турар Абумансур, Татьяна Вотинцева и другие.

– Подобные выставки – это встречи близких по духу людей, общение и обмен новыми впечатлениями, заряд творческой энергией для дальнейшей работы, – сказал член Союза художников Казахстана Николай Денисов. – Хочется, чтобы традиция проводить отчетные и тематические выставки возобновилась, а областное управление культуры, архивов и документации почаще обращало внимание на художников и оказывало им поддержку.

В перспективе художники намерены провести еще не одну совместную выставку.