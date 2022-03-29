В участнике разборок в кафе узнали замакима в Туркестанской области - видео

В Сети распространяется видео с разборками в одном из кафе, участниками которых стали чиновники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

YouTube-канал DK News поделился видео, где якобы замаким Аксукентского сельского округа Ерлан Оразбаев, начальник отдела дознания Сайрамского района Нуржан Султанбаев и сотрудник отдела дознания Сайрамского РУП Руслан Кайнаров устроили разборки в кафе «Казына» в Туркестанской области.

Кадры потасовки засняли очевидцы. На видеозаписи видно, как мужчина, похожий на замакима, расталкивает окружающих и вступает в конфликт сначала с мужчинами, а потом и с женщиной. В видео присутствует ненормативная лексика.

В пресс-службе акима Туркестанской области редакции OTYRAR подтвердили личность Ерлана Оразбаева на видео.

«Сейчас проводится служебная проверка. Замакима Аксукентского сельского округа Ерлан Оразбаев взял больничный по состоянию здоровья. Пока уволить или наказать его не могут», — сообщила Мира Сулейменова, руководитель пресс-службы акима Туркестанской области.

Как оказалось, инцидент произошел еще 17 марта. Об этом сообщили в полиции Туркестанской области.

«Сообщаем, что указанный на видеозаписи инцидент произошел 17 марта 2022 года в Сайрамском районе. Очевидцы конфликта сразу же сообщили об этом в полицию.

На место происшествия оперативно выехал участковый инспектор полиции МПС Сайрамского РУП, который принял необходимые меры.

Как выяснилось, жители, причастные к спору, оказались друг другу родственниками. Также они примирились, отказавшись от каких-либо претензий друг к другу. В связи с этим полицейский в присутствии понятых составил акт об отказе от заявлений, дело прекращено», — говорится в сообщении.