В UFC официально объявили о следующем бое Марии Агаповой

Казахстанка Мария Агапова возвращается в UFC 31 июля. Об этом официально сообщается в Instagram промоушена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Мария выступит на турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США).

Соперницей Агаповой станет Джи Ен Ким из Южной Кореи.

Напомним, что Агапова провела под эгидой промоушена четыре поединка, по очереди одерживая победу и терпя поражение. В последнем же она получила травму.

В прошлом году она вошла в ТОП-5 по заработку на турнире UFC.