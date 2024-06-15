В Улытау обсудили планы по строительству АЭС

Публичные обсуждения по вопросам строительства АЭС продолжаются в Казахстане.

На встрече с местными жителями и общественными деятелями представители Министерства энергетики, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра, Института ядерной физики и Ульбинского металлургического завода рассказали не только о преимуществах строительства АЭС, но также о безопасности современных атомных станций, уровне воздействия АЭС на окружающую среду и здоровье человека.

Добиться снижения энергодефицита за счет современных безопасных атомных технологий – такую цель ставит перед собой наша страна.

– Необходимость ввода новых энергомощностей в Казахстане становится все более острой, – отметила в ходе своего выступления заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности МЭ Гульмира Мурсалова. – Особенно учитывая ежегодный трехпроцентный прирост потребления электрической энергии, а также износ порядка 70% генерирующего оборудования на существующих станциях. Курс Правительства Казахстана на переход к безуглеродной энергетике, а также наличие в стране сырьевой и производственной базы создают все предпосылки для развития атомно-энергетической отрасли в стране.

Стоит отметить, что несмотря на убедительные доводы и цифры в докладах спикеров, мнения улытаусцев разделились. Кто-то ратует за строительство, другие приводят свои аргументы против. Их волнует, к примеру, какая АЭС, если в Казахстане дороги строить не научились? Где гарантии, что в нашей стране не повторятся печальные события Чернобыля и Фукусимы? И наконец, кто вообще будет работать на АЭС, где взять таких специалистов?

И хотя на все эти вопросы прозвучали ответы в самих докладах, эксперты все же ответили на все замечания слушателей. Во-первых, дефицита физиков-ядерщиков в стране нет: Казах­стан обеспечен квалифицированными кадрами в сфере атомной энергетики.

– Отечественные вузы готовят специалистов разного профиля, – пояснил Данияр Джансейтов, ведущий научный сотрудник РГП «Институт ядерной физики». – Среди них Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы), Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (Астана), Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (Усть-Каменогорск) и Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева.

В текущем году обучаются 253 человека, а с 2011 по 2023 год вузы подготовили 1 649 выпускников, ныне действующих специалистов в сфере ядерной физики и атомной энергетики. Что важно, квалифицированных специалистов, которых готовили в том числе в более чем 30 иностранных НИИ и вузах США, Европы, России, Турции, Азербайджана, Беларуси.

Тему персонала для атомной станции продолжил генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» и один из ведущих спикеров встречи Тимур Жантикин.

– Существует определенный рынок специалистов-ядерщиков, – сказал он, – у нас есть действующая отечест­венная система подготовки кадров, которая существует более полувека. В Алматы как минимум три вуза готовят специалистов, которые могут работать на АЭС. Это не только ядерщики, но и энергетики, ведь атомная станция, по сути, обычная тепловая станция, только вместо угольного или газового котла здесь стоит атомный реактор, все остальное – энергетика.

Так что помимо физиков-ядерщиков на АЭС требуются турбинщики, электрики, энергетики и прочие специалисты. В штате АЭС доля ядерщиков составляет лишь 20% от общей численности персонала.

Сегодня в Казахстане в работе три исследовательских реактора. Один находится недалеко от Алматы, два других – в Курчатове, отметил он. Причем на исследовательском реакторе работать сложнее, чем на атомном. И человек, управляющий таким реактором, должен очень хорошо знать его физику, разбираться, как происходят все процессы. Так что квалифицированные специалисты-ядерщики в Казахстане есть.

Кстати, ранее Тимур Жантикин очень подробно рассказал о преимуществах атомной отрасли в статье, опубликованной в «КП» 28 мая 2024 года.

Многие также хотят знать, во сколько обойдется строительство АЭС и как эти затраты отразятся на стоимости электроэнергии.

– В целом первоначальные инвестиции очень мало влияют на себестоимость генерации, – пояснил Тимур Жантикин. – Если объяснить проще, то атомная энергия для Казахстана будет безопаснее и дешевле, и это самое главное. В Соединенных Штатах Америки, к примеру, самая дешевая энергия на АЭС. Отпускная цена на шинах станции – 3 цента за кВт.ч, несмотря на то что там атомная станция в эксплуатации обходится дороже. Уже звучали цифры – до 12 миллиардов долларов за два блока. Да, АЭС действительно может столько стоить, но зато и ее проектный срок службы 60 лет.

Конкретный проект по строительству АЭС в Казахстане пока не определен. Из 13 предложений отобрано четыре, представленных Францией, Россией, Китаем и Кореей. Сейчас «Казахстанские атомные электрические станции» приступили к предварительным расчетам, строится финансово-экономическая модель по стандартному проекту. Кстати, в отличие от ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в этой модели учтены обращение с отходами, их переработка и другие процессы – все, что влияет на себестоимость генерации энергии.

Тимур Мифтахович ответил и на другой вопрос: «Сможем ли мы обеспечить нормальное функционирование АЭС, если дороги нормально строить не можем?» По его мнению, негатив есть всегда, но с такими настроениями, конечно, ничего не построишь.

– Не надо замыкаться на проблемах одного региона, – сказал он. – У нас есть специалисты, которые работают на мировом уровне. После аварии на Фукусиме (Япония) в наш Национальный ядерный центр поступила масса заказов на исследования. И он продолжает работать по вопросам безопасности ядерной энергетики по заказу японских компаний, сотрудничает с Францией, это работа мирового класса. Казахстанские специалисты работают для ведущих мировых компаний. Я сам долгое время был советником генерального директора МАГАТЭ, еще один мой коллега из Казахстана занимал эту должность. На таком уровне работают казахстанцы!

Когда-то Мангистауский реактор производил не только электричество, но и опресненную воду для населения города и прилегающих районов, тепловую энергию. Это опыт уникальный, ведь мало где атомная энергетика используется для неэнергетических целей. Развивается в нашей стране и производство изотопов, в том числе для ядерной медицины.

Не стоит опасаться рисков аварий, аналогичных Чернобыльской или той, что произошла на Фукусиме, в Японии, – на этих АЭС были установлены реакторы третьего поколения. Если сравнивать их с современными, то это все равно что самолет, произведенный 50 лет назад, и новый суперсовременный. Вероятность аварии на новых самолетах значительно ниже, уверен эксперт. А вероятность аварии на АЭС равна 10 в минус седьмой степени. Это означает, что если станция будет работать 10 миллионов лет, тогда, возможно, будет одна авария.

– Развитие атомной энергетики является долгосрочной задачей, решение которой обеспечит энергетическую независимость и безопасность Казахстана как минимум на сто лет вперед, – уверен Тимур Жантикин. – Именно такие сроки службы сегодня рассматриваются для АЭС. Также важно обеспечить переход энергетики на безуглеродную генерацию, если мы хотим поддержать «зеленую» трансформацию экономики страны, устойчивое ее развитие в условиях повышенного внимания мирового сообщества к вопросам климата. Многим сейчас понятно, что без атомной энергетики решить все эти задачи практически невозможно.