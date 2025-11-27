Мобильные приложения для детей с особыми образовательными потребностями разработали в Актобе

Образование
49
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Приложения позволяют развивать навыки через увлекательные игровые и интерактивные задания

Фото автора

Преподаватели Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова создали две инновационные платформы - «Сауатты бала» и «Дыбыстар әлемі», предназначенные для дистанционного обучения детей с нарушениями речи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Приложения позволяют развивать навыки через увлекательные игровые и интерактивные задания. Проект реализован в рамках грантового финансирования Министерства науки и высшего образования на 2023–2025 годы.

- Многие дети с особыми образовательными потребностями по медицинским показаниям, семейным обстоятельствам или в условиях ограничений обучаются дома. Ранее качественного цифрового контента на казахском языке для таких детей практически не было. Существующие приложения работали только на русском языке. Новые разработки университета закрывают этот пробел, делая обучение доступным, интересным и эффективным для детей, родителей и педагогов, - отметила декан филологического факультета и один из разработчиков приложений Бактыгуль Ертлеуова.

Цифровые ресурсы помогают детям правильно выговаривать звуки и формировать связную речь. Сегодня ими пользуются также родители, которые хотят развивать произношение детей самостоятельно. Приложения доступны для скачивания на платформах Google Play и App Store, где можно зарегистрироваться и сразу приступать к выполнению заданий.

Бактыгуль Ертлеуова рассказала, что над проектом трудилась команда специалистов по коррекционной педагогике и логопедии под руководством к.п.н., доцента Мейрамгуль Есенгуловой. В команду вошли профессора и преподаватели факультета, которые проводили апробацию и адаптацию приложений в дошкольных учреждениях.

Приложение «Сауатты бала» превращает занятия в увлекательное приключение, развивая мышление и память ребенка, улучшая его связную речь и помогая корректировать речевые нарушения.

Задания оформлены в виде мини-игр: «Найди лишнее», «Подбери тень», «Найди пару», «Различи цвета», «Игра на запоминание». Каждое упражнение сопровождается голосовой подсказкой, смайликами и автоматическим подсчетом результатов, чтобы ребенок и родители сразу видели прогресс.

«Дыбыстар әлемі» направлено на развитие речи и фонематического слуха. С помощью этой платформы можно развивать правильное произношение звуков, работать с артикуляцией речи, повторять звуки и слоги.

В приложении представлено 20 букв и для каждой создан набор интерактивных упражнений. Результаты также фиксируются, что удобно для педагогов и родителей. Они могут отслеживать успехи ребенка и корректировать занятия.

- При составлении заданий разработчики учитывали возрастные и психофизиологические особенности детей с особыми образовательными потребностями. Приложения прошли полную апробацию в дошкольных учреждениях. В ходе тестирования интерактивных программ изучались потребности детей и эффективность заданий, после чего приложения были адаптированы и внедрены для массового использования, - пояснила Бактыгуль Ертлеуова.

Экспериментальная версия мобильных платформ появилась в 2024 году. В ноябре 2025 года приложения были размещены в Google Play и App Store и за первые две недели скачаны более 16 тысяч раз, что подтверждает их востребованность и актуальность.

#Образование #технологии #инклюзия

