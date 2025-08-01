Преступная деятельность выявлена полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2025», сообщает Kazpravda.kz
Задержаны организатор и закладчик – молодые люди, жители областного центра.
В ходе обыска по месту проживания организатора стражи порядка обнаружили и изъяли 12 свертков с веществом растительного происхождения характерного цвета и запаха, электронные весы, упаковку зип-пакетов, тетрадь с записями, ноутбук.
Предположительно наркотическое вещество растительного происхождения обнаружено и при личном досмотре закладчика, а в его телефоне зафиксированы координаты 40 точек в лесном массиве.
В результате обследования этих тайников изъято 17 закладок.
По данному факту ведется досудебное расследование.