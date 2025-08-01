Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Задержаны организатор и закладчик – молодые люди, жители областного центра.

В ходе обыска по месту проживания организатора стражи порядка обнаружили и изъяли 12 свертков с веществом растительного происхождения характерного цвета и запаха, электронные весы, упаковку зип-пакетов, тетрадь с записями, ноутбук.

Предположительно наркотическое вещество растительного происхождения обнаружено и при личном досмотре закладчика, а в его телефоне зафиксированы координаты 40 точек в лесном массиве.

В результате обследования этих тайников изъято 17 закладок.

По данному факту ведется досудебное расследование.