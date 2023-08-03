Семейную пару сняли с авиарейса из-за скандала в Уральске

В отношении мужчины и женщины возбуждено административное производство.

Фото: Kazpravda.kz

Скандалившие с другим пассажиром в самолете супруги были сняты с рейса в Уральске передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции на транспорте.

1 августа в Линейный отдел полиции в аэропорту Уральска от представителя авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением Уральск – Алматы находятся правонарушители.

При проверке транспортные полицейские установили супружескую пару, которая на борту воздушного судна поругалась с другим пассажиром на глазах очевидцев.

Сообщается, что возраст супругов – 32 года. Причиной конфликта стал спор из-за мест в лайнере.

«По акту командира воздушного судна правонарушители сняты с рейса. По факту нарушения правил поведения на воздушном судне сотрудниками полиции в отношении мужчины и женщины возбуждено административное производство по части 1 статьи «нарушение правил поведения на воздушном судне» КоАП РК», – отметили в департаменте.