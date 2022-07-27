В Уральске собрать в школу первоклашку в разы дороже, чем старшеклассника

Идем закупаться?

Собирать детей в школу некоторые родители уральских школьников начали уже в июне. Прикупить сразу все, что нужно, разом слишком дорого, считают они – цены на школьные принадлежности значительно выросли. Поэтому подготовку к школе все больше родителей предпочитают не откладывать на последние дни августа. Так и выбор больше, и по ценам можно что-то выиграть.

За одеждой для школьников и школьными принадлежностями родители предпочитают ходить на самые бюджетные точки продажи – базары и рынки. Задача номер один, особенно для школьников младших классов, собрать все необходимое для занятий начиная со школьного рюкзака. Стоимость его начинается от 3–3,5 тыс. тенге, но за такую цену надо еще поискать. При этом качество будет не лучшее.

– Хорошие рюкзаки стоят от 5 тысяч тенге, для старшекласс­ников от 6–7 до 13 тысяч, – говорят продавцы. – К рюкзакам покупают и мешки для обуви, цена их варьируется на рынке от 1 500 до 1 800 тенге.

А вот наполнение школьного рюкзака обойдется значительно дороже него самого.

– Полный набор канцелярских принадлежностей для ученика «нулевки» или первоклассника стоит от 20 тысяч тенге, – делятся с нами торговцы. – Тет­радь 12 листов в линию или клетку с белыми листами – 45 тенге, с серой бумагой – 35. Ручки – от 40 до 250 тенге, ножницы – 350–400 тенге. Дневники – от 300 тенге, но их лучше не брать, на год не хватит. Хорошего качества – 700 тенге. Акварельные крас­ки – 800 тенге, одна кисточка не лучшего качества – 50 тенге, набор из пяти более качественных кис­точек – 500–600 тенге. Набор цветных карандашей – от 200 до 1 500 тенге, цена на точилки для карандашей – от 50 до 400. Гуашь стоит 1 300 тенге. Фломастеры можно прикупить за 300 тенге, но дети предпочитают за 1 000. Плас­тилин стоит от 400 до 3 500 тенге. Обложки для тетрадей совсем тоненькие 30 тенге и плотные по 50, для книг – уже 100, а модные самоклеющиеся 1 500 тенге за 10 листов.

Помимо этого в рюкзак ученика младших классов надо положить альбом для рисования, доску для лепки. И конечно же, пенал. Цвета, качество, цена суровых мальчишечьих и гламурных девичьих варьируются от тысячи тенге до трех.

Набор для средних и старших классов обходится в разы дешевле, утверждают продавцы. Так, набор тетрадей по предметам из 10 штук по 36 листов стоит 2 500. К ним берут еще общие тетради 36 листов (160 тенге), 48 листов (180) и 96 (350).

Вторая задача для родителей – одеть детей к сентябрю, остальную одежду прикупают уже в течение учебного года. Школьную одежду приобретают также на рынке или в специа­лизированных магазинах по сниженным ценам. Мы ориен­тировались на самые низкие.

– Блузки для девочек – 2 500–3 500 тенге, рубашки для мальчиков примерно так же, юбки – от 1 600 до 3 500, сарафан – 2 500–3 500. Костюм для мальчика с пиджаком и двумя брюками – 13 000 тенге. Футболки белые для физкультуры – от 1 000 тенге, спортивный костюм – 5 000–7 000, бомбер – 5 000, трико (Турция) – 3 500. Майки для мальчиков – от 800 до 1 500 тенге. Гольфы для девочек – 800, – рассказали нам в магазине, торгующем по сниженным ценам.

Но в соседних торговых точках цены на те же самые вещи будут уже повыше.

В обувном магазине на рынке цена на кроссовки варьируется от 8 500 до 16 000 тенге за пару, туфли для девочек на каждый день – от 10 000, для мальчиков – от 12 000 до 18 000.

Девочкам также приобретают праздничные пышные белые банты (1 000) и пару так называемых плоских бантов на каждый день (600 тенге). Не обойтись и как минимум без пары капроновых колготок по цене 1 200–1 500 тенге.

По самым скромным подсчетам собрать ребенка в школу в Уральске обойдется в 80 тыс. тенге, а если приобретать вещи с расчетом на то, чтобы некоторые из них продержались потом весь учебный год – от 100 тыс. тенге и выше.

В управлении образования ЗКО сообщили, что на 1 июня 2022 года уточненная сумма из фонда обязательного среднего образования, предусмотренная на получение полноценного образования 1 349 детьми из малообеспеченных и многодетных семей, – 118 млн 087 тыс. тенге. Также иногда помогают собрать школьный рюкзак детям из многодетных семей и депутаты фракции «AMANAT» в случае обращения родителей в общественную приемную обл­филиала партии. Депутаты уральского городского маслихата помогают ребятам, списки которых предоставляют администрации школ. Это дети, не попадающие под категорию малообеспеченных, но нуждаю­щиеся в помощи.