В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Власти региона просчитали варианты на случай, если все же часть из них выйдет из строя. Как сообщили в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, непосредственно на берегу Урала трансформаторных подстанций нет. В четырех районах, подверженных подтоплению, вдоль реки расположены 20 подстанций, но все они находятся на высоких участках, куда вода не должна дойти. В Уральске возможно подтопление 2 из 16 подстанций. Одна из них находится в районе Старицы. Вторая, Центральная, – на пересечении улиц Неусыпова и Чагано-Набережной.

– По рекомендациям водников и геодезистов уже проведены укрепительные работы «с запасом», – отметил руководитель ведомства Мирас Мулкай. – Так, при ожидаемом подъеме воды на 1–1,5 метра сделали обваловку, уложили мешкотару на высоту 2–2,5 метра. Защита поднята до уровня отметки 33–34 метра. Если все же данные подстанции будут подтоплены, мы сможем запитать социально значимые и стратегические объекты через другие подстанции, так как вся сеть закольцована.

На сегодня лишь несколько сел области остаются отключенными от централизованного водоснабжения. Это Тонкерис и Тукпай в Теректинском районе, село Октябрьское в районе Байтерек, райцентр Казталовского района. Там организован подвоз воды для населения. В целом в четырех паводкоопасных районах имеется 135 скважин, из них 94 не подвержены подтоплению. Но если в сельских населенных пунктах вопрос бесперебойного водообеспечения решается проще (везде есть альтернативные источники, в большинстве дворов забиты колодцы), то жители областного центра рассчитывают, как правило, на центральный водопровод. В летнее время Уральск ежедневно потребляет от 60 тыс. кубометров воды, зимой – на 20 тыс. кубов меньше.

Город обеспечивается водой практически в равных долях из двух источников – из реки Урал и подземного водозабора. Уральный водозабор и ТЭЦ находятся на самых высоких отметках (35–36 м) в сравнении с остальной частью города. Выше – только городские окраины на Свистун-горе. То есть даже при критическом поднятии уровня Урала вода не должна подтопить данные стратегические коммунальные объекты. Несмотря на это, на сегодня они уже обвалованы, сделана защитная насыпь протяженностью порядка 1,5 км. Для бесперебойного электроснабжения водоочистных сооружений есть основная и резервная линии. В случае если наземный водозабор все же временно выйдет из строя, вода в объеме 30–35 тыс. кубометров в сутки будет подаваться из Дарьинского подземного водозабора либо с пониженным давлением, либо по графику. Кроме того, в областном центре имеется опыт организации подвоза воды спецтехникой в 50 точек города.

Как заверило руководство коммунального предприятия «Батыс су арнасы», в настоящее время комплекс водоочистных сооружений работает в штатном режиме. Постоянно контролируется качество воды, подаваемой в распределительные сети, как лабораторией компании, так и со стороны санитарно-эпидемиологической службы. Имеется трехмесячный запас химических реагентов для очистки и обеззараживания холодной воды.

На сегодня регион газифицирован на 99,7%. Как отметил Мирас Мулкай, с газоснабжением проблем нет ни по областному центру, ни по сельским населенным пунктам.

– Если газораспределительный пункт где-то затопит, то подача газа будет вестись через другие ГРП. Есть тупиковые точки – дачи. Сейчас дачные сообщества, оказавшиеся под водой, жители которых эвакуированы, естественно, отключены от электро- и газоснабжения, – сообщил руководитель областного управлении энергетики и ЖКХ.

По состоянию на полдень вчерашнего дня уровень воды в реке Жайык в Уральске достиг отметки 779 см, поднявшись с начала паводка более чем на 6 м. На текущий момент вдоль берегов рек Жайык и Чаган возведены защитные сооружения протяженностью 100 км. Мероприятия по укреплению защитных сооружений, ликвидации последствий подтоплений, размещению жителей в эвакопункты, обеспечению общественного порядка и безопасности имущества граждан на подтопленных территориях ведутся в круглосуточном режиме.