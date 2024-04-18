В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций

Паводки
49
Наталия Портнягина

Всегда должен быть План Б

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Власти региона просчитали варианты на случай, если все же часть из них выйдет из строя. Как сообщили в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, непосредственно на берегу Урала трансформаторных подстанций нет. В четырех районах, подверженных подтоплению, вдоль реки расположены 20 подстанций, но все они находятся на высоких участках, куда вода не должна дойти. В Уральске возможно подтопление 2 из 16 подстанций. Одна из них находится в районе Старицы. Вторая, Центральная, – на пересечении улиц Неусыпова и Чагано-Набережной.

– По рекомендациям водников и геодезистов уже проведены укрепительные работы «с запасом», – отметил руководитель ведомства Мирас Мулкай. – Так, при ожидаемом подъеме воды на 1–1,5 метра сделали обваловку, уложили мешкотару на высоту 2–2,5 метра. Защита поднята до уровня отметки 33–34 метра. Если все же данные подстанции будут подтоплены, мы сможем запитать социально значимые и стратегические объекты через другие подстанции, так как вся сеть закольцована.

На сегодня лишь несколько сел области остаются отключенными от централизованного водоснабжения. Это Тонкерис и Тукпай в Теректинском районе, село Октябрьское в районе Байтерек, райцентр Казталовского района. Там организован подвоз воды для населения. В целом в четырех паводкоопасных районах имеется 135 скважин, из них 94 не подвержены подтоплению. Но если в сельских населенных пунктах вопрос бесперебойного водообеспечения решается проще (везде есть альтернативные источники, в большинстве дворов забиты колодцы), то жители областного центра рассчитывают, как правило, на центральный водопровод. В летнее время Уральск ежедневно потребляет от 60 тыс. кубометров воды, зимой – на 20 тыс. кубов меньше.

Город обеспечивается водой практически в равных долях из двух источников – из реки Урал и подземного водозабора. Уральный водозабор и ТЭЦ находятся на самых высоких отметках (35–36 м) в сравнении с остальной частью города. Выше – только городские окраины на Свистун-горе. То есть даже при критическом поднятии уровня Урала вода не должна подтопить данные стратегические коммунальные объекты. Несмотря на это, на сегодня они уже обвалованы, сделана защитная насыпь протяженностью порядка 1,5 км. Для бесперебойного электроснабжения водоочистных сооружений есть основная и резервная линии. В случае если наземный водозабор все же временно выйдет из строя, вода в объеме 30–35 тыс. кубометров в сутки будет подаваться из Дарьинского подземного водозабора либо с пониженным давлением, либо по графику. Кроме того, в областном центре имеется опыт организации подвоза воды спецтехникой в 50 точек города.

Как заверило руководство коммунального предприятия «Батыс су арнасы», в настоящее время комплекс водоочистных сооружений работает в штатном режиме. Постоянно контролируется качество воды, подаваемой в распределительные сети, как лабораторией компании, так и со стороны санитарно-эпидемиологической службы. Имеется трехмесячный запас химических реагентов для очистки и обеззараживания холодной воды.

На сегодня регион газифицирован на 99,7%. Как отметил Мирас Мулкай, с газоснабжением проблем нет ни по областному центру, ни по сельским населенным пунктам.

– Если газораспределительный пункт где-то затопит, то подача газа будет вестись через другие ГРП. Есть тупиковые точки – дачи. Сейчас дачные сообщества, оказавшиеся под водой, жители которых эвакуированы, естественно, отключены от электро- и газоснабжения, – сообщил руководитель областного управлении энергетики и ЖКХ.

По состоянию на полдень вчерашнего дня уровень воды в реке Жайык в Уральске достиг отметки 779 см, поднявшись с начала паводка более чем на 6 м. На текущий момент вдоль берегов рек Жайык и Чаган возведены защитные сооружения протяженностью 100 км. Мероприятия по укреплению защитных сооружений, ликвидации последствий подтоплений, размещению жителей в эвакопункты, обеспечению общественного порядка и безопасности имущества граждан на подтопленных территориях ведутся в круглосуточном режиме.

 

 

 

#ЗКО #паводки #водоноснабжения

Популярное

Все
В бане мыли миллионы
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»
Идея строительства в Алма-Ате метрополитена обсуждалась еще в 60-е годы
Примером стали шахтеры-тысячники
Если вода не поднимается – это уже хорошо
Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке
Когда в молоко попал финик:в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку
Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ
В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
Психологи показали простой способ побороть гнев
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Если вода не поднимается – это уже хорошо
Опубликованы контакты комиссий по оценке ущерба от паводков
20 миллиардов тенге направят на помощь пострадавшим от паво…
Какие налоговые обязательства будут отсрочены в связи с пав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]