В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода

Уральский трансформаторный завод, входящий в электротехнический холдинг Alageum Electric, – одно из молодых, но динамично развивающихся предприятий области. В 2014 году началось переоборудование пустующих производственных помещений бывшего приборостроительного завода «Омега», а уже во второй половине 2015-го было запущено новое предприятие, получены первые трансформаторы.

Проектная мощность завода – 12 тыс. трансформаторов в год. Уральские приборостроители способны выпускать высоковольт­ные ячейки класса напряжения 6, 10, 35 кВ и 12 типов трансформаторов.

За последние пять лет здесь изготовлено и продано потребителям свыше 50 тыс. единиц подобных электротехнических устройств. Холдинг целенаправленно локализовал новое производство в западном регионе, ведь 95% его изделий предназначено для экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Трансформаторы и другая электротехническая продукция поставляются в Россию, Армению, Азербайджан, Грузию. С прошлого года к списку заказчиков присоединились компании из Молдовы. В планах – выход на рынок стран Прибалтики.

Новейшие технологии, автоматизированные линии от ведущих мировых производителей обеспечивают высокую конкурентоспособность выпус­каемых электротехничес­ких устройств. Не случайно в 2019 году компания получила премию Президента РК «Алтын сапа» как лучшее предприятие, специализирующееся на продукции производственного назначения.

В 2021 году Уральский трансформаторный завод при поддержке государства впервые в Казахстане и на постсоветском пространстве освоил выпуск панельных радиаторов в объеме 3 тыс. штук в год. Для Уральска это свыше 100 новых рабочих мест, для республики – серьезная конкуренция с китайскими производителями. В числе основных потребителей на внутреннем рынке – предприятия группы компаний Alageum Electric: АО «Кентауский трансформаторный завод» и ТОО «Азия Трафо».

С 2022 года завод приступил к выпуску энергоэффективных трансформаторов. Наличие отечественного производителя этой продукции с низкими потерями холостого хода и короткого замыкания имеет огромное значение для осуществления проектов, направленных на модернизацию энергетических систем республики.

Стремясь к расширению товарной номенклатуры, на УТЗ приступили к реализации очередного масштабного проекта – производству круглого алюминиевого эмалированного провода. Цель – импортозамещение с дальнейшим выходом на внешний рынок.

– Для производства трансформаторов в год нам требуется более 300 тонн провода. Раньше мы его закупали в Беларуси, сейчас импортируем из Узбекистана. С запуском проекта на полную мощность мы не только перекроем собственные потребности, но и сможем экспортировать часть эмалированной проволоки. На сегодня заказано все оборудование, его поставка ожидается осенью. После монтажа к концу года планируем запустить линию, – рассказал председатель правления ТОО «УТЗ» Даурен Турлыбеков.

Каждый из проектов предприятия находит поддержку у государства, а руководство завода в свою очередь инвестирует в человеческий капитал. Сегодня на УТЗ работают свыше 300 специалистов. В основном молодежь.

Уже восемь лет завод тесно сотрудничает с местными вузами и колледжами. Студенты, ознакомившись с условиями труда в ходе производственной практики, после завершения учебы приходят на предприятие работать. Их привлекают достойная зарплата, социальный пакет, дружный коллектив и перспективы карьерного роста.

Лучшим здесь предоставляются образовательные гранты, возможность повысить квалификацию на предприятиях группы компаний. Есть премии к праздникам и профессиональным датам, единовременные выплаты работникам предпенсионного возраста и в связи с рождением ребенка, за создание трудовых династий и даже за отказ от вредных привычек.

Предприятия Alageum Electric в числе первых в Казахстане внедрили принципы кайдзен. Это одна из ключевых концепций менеджмента, в основе которой лежит идея непрерывного совершенствования всех процессов производства. В продвижении этих принципов задействованы все – от рядового сотрудника до топ-менеджера.

Любое рацпредложение рассматривается как проект, лучшие из них внедряются, а рационализатор поощряется премией. В целом такая философия управления направлена не только на рост экономических показателей, но и на создание комфортных, безопасных условий труда, повышение внимания к вопросам экологии и здоровья сотрудников, улучшение их профессиональных компетенций.

– Здесь каждому есть куда расти, – считает директор по продажам УТЗ Ерасыл Акембаев. Ему 32 года, именно таков средний возраст сотрудников предприятия. Свой трудовой путь он начал на Кентауском трансформаторном заводе.

– В 2010–2011 годах на КТЗ я проходил производственную практику. Официально трудоустроился в 2014-м в цех по сборке шкафных конструкций, – рассказывает молодой специалист. – После занимал должность менеджера по работе с проектными организациями в отделе продаж. В 2016-м перевели менеджером в группу по экспорту. Через полтора года возглавил работу этого подразделения. С 2021 года – директор по продажам уже Уральского трансформаторного завода.

В Уральск Ерасыл переехал с семьей. Предприятие предоставило ему служебное жилье – просторную трехкомнатную квартиру.

Несколько лет назад УТЗ отремонтировал и переоборудовал один из выкупленных корпусов приборостроительного завода под жилье для сотрудников. Это не комнаты общежития, а 70 полноценных квартир, причем с необходимой мебелью и бытовой техникой.

Завод приобретает для сотрудников дополнительные квартиры, выделяя жилье в порядке очереди. Руководство пошло на этот шаг для удобства командированных сотрудников и тех, кто живет в пригородных селах. К слову, такое внимание к членам трудового коллектива не осталось незамеченным: в 2023 году УТЗ завоевал премию Президента РК «Парыз» за лучший коллективный договор.

Жизнь завода неотделима и от местного сообщества. И часть усилий по устранению насущных проблем региона берет на себя каждое социально ответственное предприятие.

Так, для западноказахстанцев, пострадавших во время нынешнего весеннего паводка, Уральский трансформаторный завод передал на баланс городского акимата 15 квартир в новом жилом комплексе, а в частный фонд «Акжаик» перечислил 300 млн тенге.

В целом группа Alageum Electric выделила на борьбу с последствиями паводка более 1 млрд тенге.