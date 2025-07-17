По данным лаборатории земледелия Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции (СХОС), март и апрель 2025 года выдались засушливыми: в этот период выпало лишь около 50% от нормы осадков. Однако уже в мае в регионе было зафиксировано резкое увеличение влажности – более чем вдвое от средних значений. Это обеспечило благоприятные условия для массового прорас­тания семян, хотя местами и затруднило проведение посевной в оптимальные сроки.

По словам заведующего лабораторией земледелия СХОС Олега Соловьева, агрометео­условия сезона напоминают 2020–2021 годы, когда при аналогичном характере осадков регион собрал в среднем около 20 центнеров зерновых с гектара. СХОС оценивает текущий потенциал как высокий при условии сохранения влаго­обеспеченности в июле – ключевом месяце для формирования урожая.

Анализ опытных данных СХОС за последние 20 лет показывает, что ранний или ультраранний сев, вопреки ожиданиям, может снижать урожайность на 30–50% по сравнению с оптимальными сроками. Причина – несовпадение фаз активного роста растений с пиковым периодом водопотребления. Особенно это касается пшеницы, которая наиболее остро нуждается во влаге в фазах выхода в трубку, колошения и налива зерна, отмечает Олег Соловьев.

В текущем сезоне экспе­рименты опытной станции со­средоточены на сравнительном изучении сроков и сортов пшеницы, а также на возделывании тритикале и льна. Последний стал ключевой культурой в рамках диверсификации: в регионе площади под масличными увеличены на 85 тыс. гектаров, большая часть из них отведена именно под лен.

С приходом влаги на поля вернулась и другая опасность – повышение инфекционного фона. Лаборатория СХОС указывает на интенсивное развитие насекомых-вредителей и сорняков в большинстве районов области. Особенно активны блошки, трипсы и крестоцветные вредители, поражающие рапс и другие масличные культуры.

На поздних посевах ячменя и пшеницы наблюдается усиленный рост сорных растений, требующий повторной механической обработки. В таких условиях сельхозпроизводителям необходимо переходить на полноценную химическую систему защиты растений, включающую комплексные баковые смеси с инсектицидами и фунгицидами. Учитывая высокую влажность, в ближайшие недели возможны вспышки таких заболеваний, как септориоз и ржавчина. Превентивная обработка – ключевой элемент аграрной тактики нынешнего сезона.

Текущий сезон в Северо-Казахстанской области оценивается экспертами как перспективный, несмотря на начальные климатические сложности. Дружные всходы, хорошие запасы влаги в почве и благоприятные температурные условия создают предпосылки для формирования урожайности на уровне последних успешных лет.

Тем не менее успех полевой кампании зависит от скоординированной работы: соблюдения агротехнологий, своевременной защиты растений и гибкой адаптации к меняющимся условиям. Производственный опыт показывает: именно такие факторы позволяют нивелировать климатические риски.

В 2025 году в Северо-Казах­станской области было засея­но 4,4 млн гектаров, и эти площади – стратегический ресурс региона. Сельское хозяйство по-прежнему остается локомотивом областной экономики. В этих условиях каждый процент сохраненной урожайности – не только хлеб на столах, но и доходы бюджета, занятость в селах, экспортный потенциал.

Погодные «качели» стали новой нормой для аграриев. Но если области удастся срабо­тать по максимуму и в нынешнем сезоне, это будет еще одним подтверждением того, что устойчивость сельского хозяйства региона – не в погоде, а в системной работе на земле.