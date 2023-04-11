В Усть-Каменогорске обновили купола на Свято-Покровском храме

Золотые маковки украсили небольшой деревянный собор и колокольню. Их отлили на пожертвования верующих и, прежде чем установить, освятили. Для подъема и монтажа особых изделий строители использовали специальную технику.

Как отметил настоятель Свято-Покровского храма Силуан, новые купола стали символом приближающегося праздника православной Пасхи. Они сияют золотом над рекой и видны издалека.

Деревянный храм получил название в память об историческом белокаменном Покровском соборе, возведенном в Усть-Каменогорске 135 лет назад. Пос­ле прихода к власти большевиков на волне борьбы с религией с собора сначала сняли купола и колокола, а в 1936 году храм снесли. В конце

1940-х верующим разрешили открыть молитвенный дом на городской окраине в поселке Мирном. Долгое время он считался единственной православной церковью в Усть-Каменогорске. В 2004 году рядом с молитвенным домом был возведен деревянный Покровский храм.