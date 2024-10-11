В Узбекистане завершилось совместное учение «Хамкорлик-2024»

За активной фазой учения, прошедшего на полигоне «Фориш» в Джизакской области, наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и Узбекистана – генерал-майор Шухрат Халмухамедов

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Успешное выполнение боевых задач обеспечили батальоны, действия которых координировали с казахстанской стороны майор Мейрам Асылбеков, с узбекской – подполковник Улугбек Маматов.

На первом этапе учения небольшая вооруженная группа по горным тропам незаконно пересекла государственную границу и заняла позиции в домах местных жителей. Действия боевиков были направлены на отвлечение внимания и создание условий для развития успеха на других направлениях.

По сценарию второго этапа условный противник сосредоточил крупные отряды вблизи государственных границ Казахстана и Узбекистана, подготавливая их ко вторжению. Военные подразделения двух стран отработали алгоритмы реагирования на такую угрозу, включающие пресечение диверсионных действий и предотвращение масштабной атаки на важные стратегическиеобъекты.

– Мы достигли всех поставленных целей. Такие учения важны не только для повышения уровня боеготовности, но и для укрепления взаимопонимания между военнослужащими воинских подразделений двух стран, – сказал старший казахстанского контингента полковник Ержан Мейрманов.

По завершении учения начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана и Узбекистана наградили отличившихся военнослужащих за вклад в проведение совместного ученияи высокий профессионализм.