В Вашингтоне из реки извлекают тела погибших в авиакатастрофе

По данным CNN, было извлечено более 40 тел

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Водолазные работы проводятся в течение дня при дневном свете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

При этом телеканал ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что обнаружены оба бортовых самописца — речевой и параметрический — пассажирского самолета.

«По данным CNN, полученным от многочисленных источников, осведомленных о ходе спасательных работ, по состоянию на четверг днем ​​из реки Потомак было извлечено более 40 тел», — говорится в материале.

Собеседник издания уточнил, что водолазные работы проводятся в течение дня при дневном свете, поскольку, предположительно, большинство жертв, до которых можно добраться, не вынимая фюзеляж из воды, уже извлечено.

В ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, после аварии они упали в реку Потомак.

Всего на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете было трое военных. Президент США Дональд Трамп сообщил об отсутствии выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне.