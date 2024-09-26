В Верховном суде сделали заявление по поводу ношения платков в школах

Информацию в СМИ и соцсетях о том, что якобы Верховный Суд признал ношение платков в школах законным, они назвали недостоверной
Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах.
«В рамках рассмотрения дела Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении. Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Отмечается, что полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для школ у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.
«Также отмечаем, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме. При этом неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях», - добавили в суде.