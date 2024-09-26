В Верховном суде сделали заявление по поводу ношения платков в школах

Информацию в СМИ и соцсетях о том, что якобы Верховный Суд признал ношение платков в школах законным, они назвали недостоверной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах.

«В рамках рассмотрения дела Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении. Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для школ у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.