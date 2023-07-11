В Восточном Казахстане для борьбы с загораниями в горной местности привлекли вертолеты с водосливными устройствами
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Галина Вологодская
Сложным для лесников и пожарных стал участок в Асубулакском лесхозе в Уланском районе. Загорелись высохшие от июньской жары трава и кустарник на отрогах Калбинского хребта. Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на место приходилось добираться по горным тропам, через ущелья, по скалам. Огонь мог уйти под камни, в этом случае его тушили с помощью ранцевых огнетушителей, метр за метром.