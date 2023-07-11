В Восточном Казахстане для борьбы с загораниями в горной местности привлекли вертолеты с водосливными устройствами

Большую помощь оказало авиа­звено. В тушении участвовали вертолеты Казавиаспаса, Министерства обороны, а также авиаподразделения областного акимата. Всего «вертушки» совершили 125 сбросов воды, они же помогли оперативно доставить на горный участок пожарных десантников. Борт МИ-2 Каз­авиалесоохраны вел мониторинг обстановки, координировал расстановку сил на земле.

– Загорание возникло 3 июля, через три дня оно было локализовано, – отметила сотрудник пресс-службы ДЧС ВКО Наталья Глушкова. – Ликвидирован пожар 7 июля. Его площадь составила 20 гектаров.

Такую же площадь огонь прошел в Куйганском сельском округе Курчумского района. Здесь 6 июля в труднодоступной горной местности также загорелись трава и кустарник. В тушении участвовали более 100 человек, 15 единиц техники ЧС, включая силы Большенарымского и Курчумского лесхозов. Огонь полностью ликвидирован 8 июля.