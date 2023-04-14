В Восточном Казахстане начался пожароопасный сезон

Причем большинство очагов возникает на открытой территории и вблизи дачных поселков. Как показывает жизнь, угроза загораний сохраняется вплоть до появления постоянного снежного покрова – как правило, до конца ноября.

На сегодня лесоучреждения области оснащены противопожарным инвентарем всего на 70%. Чтобы защитить тайгу и населенные пункты, природоохранные и коммунальные предприятия приступили к созданию и обновлению минерализованных полос. Их устраивают вокруг производственных объектов, вдоль железных и автомобильных дорог, возле линий электропередачи и лесных насаждений.

Как подчеркнули в ДЧС ВКО, чаще всего правила пожарной безопасности нарушают дачники, а также любители пикников на природе. Специалисты напомнили, что за разведение костров в необорудованном месте предусмотрена административная ответственность по ст. 336 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» – штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, или 69 тыс. тенге.