В Японии казнили устроившего резню в центре Токио в 2008 году мужчину

В Японии казнили Томохиро Като, устроившего резню в районе Акихабара в 2008 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В Японии был приведен в исполнение смертный приговор 39-летнему Томохиро Като, который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио Акихабара. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.

“Согласно представителям в правительственных кругах, Томохиро Като, который устроил инцидент с резней на улице Акихабара в Токио 14 лет назад и был приговорен к смертной казни, был казнен утром 26 июля”, — отмечается в материале.

Это второе приведение в исполнение смертного приговора при правительстве премьер-министра Фумио Кисиды. В Японии смертная казнь через повешенье применяется в случаях убийства нескольких человек.

8 июня 2008 года житель Токио Томохиро Като, который работал автомехаником, арендовал двухтонный грузовик и приехал в центр столицы, где врезался в группу пешеходов. После этого он вышел из машины и начал беспорядочно наносить окружающим удары ножом. В результате 7 человек погибли, еще 10 получили ранения.

В 2010 году Като полностью признал свою вину. Тем не менее, судья счел, что преступник не заслуживает снисхождения. В 2011 году он был приговорен к смертной казни.