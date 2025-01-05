Умерла старейшая жительница планеты

Теперь самым старым человеком в мире стала бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, которая младше японки на 16 дней

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Томико Итоока, которая родилась ещё при императоре Мэйдзи, скончалась от естественных причин в возрасте 116 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Томико Итоока, японка, которая считалась старейшей жительницей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса, умерла 29 декабря в возрасте 116 лет, об этом сообщил в субботу представитель муниципалитета Асия в префектуре Хиого. Похороны прошли в кругу близких.

Как сообщается, супердолгожительница, чей возраст подтверждён Исследовательской группой геронтологии, скончалась по естественным причинам в доме престарелых, где провела последние годы.

Итоока родилась в 23 мая 1908 года в Осаке.

Во время Второй мировой войны она управляла офисом текстильной фабрики своего мужа, расположенной на территории современной Южной Кореи.

Итоока овдовела в 1979 году, даже в преклонном возрасте она продолжала вести активный образ жизни.

У нее остались сын и дочь, а также пять внуков.

Титул старейшей жительницы планеты ей достался в августе прошлого года после смерти 117-летней испанки Марии Браньяс. Теперь самым старым человеком в мире стала бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, которая младше японки на 16 дней.

4 января долгожительница из области Абай отметила 103-летие. У нее четыре внука и восемь правнуков. Аким области Абай Нурлан Уранхаев посетил долгожительницу, чтобы поздравить ее и узнать, как она себя чувствует.