Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен предложил бороться с высоким потреблением сахара в стране с помощью специального сбора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Необходимо ввести акциз на продукцию с высоким содержанием сахара, а полученные средства направлять в сферу здравоохранения, написал глава государства в соцсети X.
«Что вы думаете?» - обратился к жителям Ли Чжэ Мен, опубликовав ссылку на газетную статью с опросом.
Согласно исследованию, 80 процентов южнокорейцев согласны с предложением ввести сборы для компаний, которые производят продукты с повышенным содержанием сахара.
Наиболее вредными в этом плане являются газированные напитки, выпечка и кондитерские изделия.
Кроме того, 94 процента опрошенных поддержали идею наносить на упаковку специальное предупреждение.
В качестве примера приводится положительный опыт Великобритании, где с 2018 года производители газированных напитков платят повышенный сбор. Содержание сахара в "шипучках" сократилось на 47 процентов.