Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен предложил бороться с высоким потреблением сахара в стране с помощью специального сбора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Необходимо ввести акциз на продукцию с высоким содержанием сахара, а полученные средства направлять в сферу здравоохранения, написал глава государства в соцсети X.

«Что вы думаете?» - обратился к жителям Ли Чжэ Мен, опубликовав ссылку на газетную статью с опросом.

Согласно исследованию, 80 процентов южнокорейцев согласны с предложением ввести сборы для компаний, которые производят продукты с повышенным содержанием сахара.

Наиболее вредными в этом плане являются газированные напитки, выпечка и кондитерские изделия.

Кроме того, 94 процента опрошенных поддержали идею наносить на упаковку специальное предупреждение.

В качестве примера приводится положительный опыт Великобритании, где с 2018 года производители газированных напитков платят повышенный сбор. Содержание сахара в "шипучках" сократилось на 47 процентов.