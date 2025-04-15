Кадр из видео

На участке Шубырагаш, расположенном в труднодоступной болотистой местности в Биржанском сельском округе Зайсанского района ВКО, загорелись камыш и сухая растительность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Для тушения пожара задействована авиация МЧС Казахстана и МИО. На борту воздушного судна Казавиаспас МЧС находятся 12 спасателей. Загружено все необходимое оборудование.

Использование авиации позволяет оперативно добраться до труднодоступных участков местности, провести разведку обстановки с воздуха и эффективно ликвидировать очаги возгорания, отметили в министерстве.

На данный час воздушными судами произведено 11 сбросов, объемом более 30 тонн воды. Также тушение производится наземном путем.

Проведена опашка по кромке с. Биржан сал Зайсанского района. Благодаря своевременно принятым действиям угроза для населенного пункта снята.

Согласно данным визуального облета в настоящий час угрозы населенным пунктам нет. Жители ближайшего населенного пункта оповещены.

Тушение пожара осложняется болотистой местностью и высотой растительного покрова, а также сильным порывами ветра до 20 м/сек.

Тушение продолжается.