Авиацию задействовали для тушения пожара в Зайсанском районе ВКО

Пожары
107
Венера Баталова
корреспондент

Тушение осложняется сильным ветром, достигающим 19–20 м/с

Кадр из видео

На участке Шубырагаш, расположенном в труднодоступной болотистой местности в Биржанском сельском округе Зайсанского района ВКО, загорелись камыш и сухая растительность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Для тушения пожара задействована авиация МЧС Казахстана и МИО. На борту воздушного судна Казавиаспас МЧС находятся 12 спасателей. Загружено все необходимое оборудование.

Использование авиации позволяет оперативно добраться до труднодоступных участков местности, провести разведку обстановки с воздуха и эффективно ликвидировать очаги возгорания, отметили в министерстве.

На данный час воздушными судами произведено 11 сбросов, объемом более 30 тонн воды. Также тушение производится наземном путем.

Проведена опашка по кромке с. Биржан сал Зайсанского района. Благодаря своевременно принятым действиям угроза для населенного пункта снята.

Согласно данным визуального облета в настоящий час угрозы населенным пунктам нет.  Жители ближайшего населенного пункта оповещены.

Тушение пожара осложняется болотистой местностью и высотой растительного покрова, а также сильным порывами ветра до 20 м/сек.

Тушение продолжается.

#авиация #ВКО #пожар #камыш

Популярное

Все
Незнание законов не освобождает от... профессии
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
От Ташкента до Москвы
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Когда наука – это призвание
Говорят правнуки солдат Победы
Создан Совет по профилактике наркомании
Будущее глобального углеродного рынка
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу
С перспективой трудоустройства
Насильно мил не будешь
Как увлечь ребенка чтением
Противоправный контент будет заблокирован
Отдаленный район получит импульс развития
Три юбилея Тамары Ткаченко
Алаколь грозит подтоплением
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Перешагнул вековой рубеж
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

Бектенов поручил расследовать факты лесных пожаров в Павлод…
Новая программа для защиты сельских районов от ЧС запущена …
Спасатели области Абай эвакуируют жителей села
Пожар в Аркалыке: из горящего дома эвакуировано 14 человек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]