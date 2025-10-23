В регионе завершилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2025», направленное на пресечение фактов незаконной миграции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции выявили 510 нарушений миграционного законодательства. К ответственности привлечены 477 человек, из которых 385 граждан стран СНГ и 92 гражданина дальнего зарубежья.

Также 125 казахстанцев наказаны за предоставление иностранцам возможности нарушить установленные сроки пребывания. Кроме того, за незаконное привлечение иностранной рабочей силы привлечено к ответственности 33 казахстанца. По решениям суда из страны выдворено 125 иностранцев.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия зарегистрированы и уголовные факты. Возбуждены два уголовных дела за незаконное пересечение государственной границы и одно - за организацию нелегальной миграции. Кроме этого, полицейскими задержаны трое иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске.

Особое внимание уделено проверке компаний, привлекавших иностранных работников в обход законодательства под видом инвестиционных проектов. Все виновные привлечены к ответственности.