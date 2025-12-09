Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области пойман с поличным нарушитель, пытавшийся заработать на запрещенных препаратах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В восьми километрах от села Тасоткель Шуского района был задержан 31-летний местный житель во время сбора дикорастущих наркотикосодержащих растений.

В ходе следственных действий у мужчины изъяты серп, а также заранее заготовленная марихуана общим весом более 15 килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, всего за 11 месяцев стражами правопорядка выявлено 500 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято 9 тонн 221 кг различных наркотических средств, в том числе 9 кг синтетики. Кроме того, за это время пресечено 18 каналов вывоза наркотических средств из «Шуской долины» в другие регионы республики, выявлены две организованные преступные группы, а также ликвидирована нарколаборатория.