В Жетысуской области при взрыве в котельной погиб человек

Мощный взрыв прогремел в сельской котельной в Жетысуской области. 58-летний мужчина погиб, передает Кazpravda.kz.
Взрыв произошел сегодня, 1 апреля, в 08:52, в котельной на территории строящейся школы в селе "10-лет Казахстана" Коксуского района.
По информации пресс-службы ДЧС области Жетысу, взрывалась топливная емкость объемом в 500 л. Инцидент произошел в результате скопления паров дизельного топлива.
Сразу после взрыва разгорелся пожар на площади 22 кв.м.
В результате ЧП погиб работник котельной – 58-летний мужчина.
"В 09:28 сотрудниками ДЧС пожар был ликвидирован. В результате взрыва погиб работник котельной 1965 г.р. По данному факту отделом дознания ДЧС области Жетісу возбуждено уголовное дело по статье 292 ч.2 УК РК. Для выяснения обстоятельств происшествия проводятся следственные мероприятия, назначены необходимые экспертизы", - сообщили в ДЧС.