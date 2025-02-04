В Жезказгане открыли филиал крупнейшей шахматной академии в стране

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Общая площадь жезказганского филиала – 900 кв. м. Ежегодно здесь смогут проходить обучение до тысячи юных шахматистов в возрасте от 5 до 18 лет.

– В Казахстане функционируют более 8 000 шахматных клубов, а в шахматы играют свыше 270 тысяч детей. Уверен, что такие филиалы академии будут готовить спортсменов, способных покорять мировые вершины, – отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в приветственном слове.

В области Улытау игра в шахматы очень популярна среди школьников. Подготовка в школах не уступает специализированным спортивным секциям, и в регионе есть свои призеры городского, областного и республиканского уровней. Многие кружки действуют уже более десяти лет, а преподаватели являются аккредитованными сертифицированными тренерами Казахстанской федерации шахмат. Так что к І международному командному детскому турниру Kazakhmys youth team chess cup, состоявшемуся в честь открытия филиала академии, региональные интеллектуалы были готовы.

В турнире приняли участие более ста юных шахматистов из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Монголии. Старт баталиям дали министр туризма и спорта и аким области, а призовой фонд состязания составил 8 млн тенге. Первое место заняли юные интеллектуалы из команды «Академия шахмат Жансаи ­Абдумалик-1», второе место у команды «Центральный шахматный клуб – ­Каисса» из Астаны, а третье мес­то завоевала ­команда Республиканского центра олимпийской подготовки по ­шахматам из Минска (Беларусь). Четвертое место у команды «Шахматная школа Shatranj», пятое – у ребят из Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

Филиал шахматной академии в Жезказгане построен в рамках меморандума между корпорацией «Казахмыс» и акиматом области Улытау. Этот проект демонстрирует важность сотрудничества бизнеса и государственных структур для развития спорта и образования в Казахстане.

– То, что филиал академии шахмат открылся именно здесь, в Жезказгане, свидетельствует, что руководство корпорации «Казахмыс» уделяет большое внимание социальной направленности своей деятельности, – подчеркнул советник президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев.