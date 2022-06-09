В жилых комплексах столицы стартует проект онлайн-смены поставщиков услуг ЖКХ

Услуги выбирать проще

Пилотный проект реализуется по инициативе Агентства по защите и развитию конкуренции и Минис­терства индустрии и инфраструктурного развития. Специально для проекта министерствами юстиции, цифрового развития и аэрокосмичес­кой промышленности разработан и размещен сервис идентификации собственника жилья (да⁄нет) на площадке Smart Bridge.

Сервис позволяет цифровым платформам идентифицировать собственника в процессе электронного голосования по регистрационному коду адреса многоквартирного жилого дома и ИИН собственника недвижимости, пояснила пресс-служба АЗРК РК. В пилотном проекте принимают участие цифровые платформы Е-KNOT, AULA, iQamal, Osi.kz, Pater Services. Участие в проекте добровольное. Желающие также могут присоединиться.

Е-KNOT уже сообщил о готовнос­ти проводить электронное голосование среди жильцов по смене поставщиков с 1 июня 2022 года в жилых комплексах Нур-Султана (ЖК «Восток», ул. Жансугурова, 8⁄3, и пр. Женис, д. 31). Другие цифровые платформы проводят работы по интеграции с информационным сервисом «да⁄нет».

Ассоциацией iQamal сформирован реестр поставщиков услуг по Нур-Султану. Информация доступна на интернет-ресурсах участников проекта. Реестром могут воспользоваться цифровые платформы при проведении электронного голосования.

Количество жилых домов может меняться в зависимости от количест­ва присоединившихся к проекту цифровых платформ. Проект продлится ориентировочно до конца 2022 года.

Промежуточные результаты, воп­росы качества и работы сервиса будут опубликованы.