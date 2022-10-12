В ЗКО из 1 214 домов, где проживают семьи, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, в 705 выявлены нарушения пожарной безопасности

В отопительный период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в жилом секторе и отравлениями бытовым газом, поэтому подготовка к предстоящему сезону проходит в усиленном режиме. Перед сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО стоят задачи по выявлению нарушений в эксплуатации автономных отопительных систем и контролю за их устранением.

Из 1 214 домов, где проживают семьи, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, в 705 выявлены нарушения пожарной безопасности, связанные с эксплуатацией автономных систем отопления – газо- и электрооборудования.

За последние три года в ЗКО от отравления природным газом погибли 3 человека, 33 западноказахстанца получили отравления разной степени тяжести. Трагедии произошли из-за неисправности отопительных печей на природном газе, когда дымоходы оказались забиты льдом.

Чтобы предупредить пожары, гибель, отравление людей угарным газом, специалисты областного ДЧС ежегодно в два этапа осуществляют профилактические подворовые обходы жилого сектора. Первый этап проводится в ходе подготовки к отопительному периоду – с 15 августа по 15 сентября, второй – с 15 сентября и до его завершения.

Традиционно отопительный период на территории области начинается с 15 октября. Особое внимание уделяется семьям, относящимся к социально уязвимым слоям населения. В нас­тоящее время департаментом взято на учет 1 214 семей этой категории, проживающих в частных домовладениях. При проведении осмотров в 705 из них выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас проводится уже повторное посещение этих домов с целью контроля за устранением выявленных нарушений.

Обезопасить жильцов домов с автономными отопительными системами в определенной степени позволяет установка датчиков угарного газа. За прошлый отопительный период установлено 948 таких датчиков, из них 771 – в домах, где живут семьи, которым требуется помощь. Всего за последние три года в жилых домах регио­на за счет акиматов и спонсоров установлено 1 094 автономных датчика угарного газа. На сегодня эта работа в рамках нового отопительного сезона начата в Бурлинском и Теректинском районах.

Рейдовыми мероприятиями охвачены и жилые дома, владельцы которых не относятся к социально уязвимым слоям населения. Так, на сегодняшний день по области проведены подворовые обходы более чем 10 тыс. домов, где проживает свыше 23 тыс. человек.