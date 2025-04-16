Фото автора

Реконструкции подвергнутся вокзалы в Уральске, Аксае (Бурлинский район), Чингирлау (Чингирлауский район) и станция Семиглавый Мар в селе Достык Таскалинского района, сообщает Kazpravda.kz

Все объекты имеют историческое значение, старейшим из них является станция Семиглавый Мар, построенная еще в 1916 году.

Железнодорожный вокзал в Уральске обновлен в 1983 году. На сегодня его площадь составляет 5 716,1 м², а пропускная способность – до 900 пассажиров в сутки.

Проекты предусматривают как внешнее, так и внутреннее обновление вокзалов. Архитектурный облик зданий будет приведен в соответствие с современными требованиями. Внутренние помещения претерпят значительные изменения – они станут более удобными, функциональными и безопасными. При этом при разработке проектов учитывались пожелания общественности.

По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, начало ремонта вокзалов – важный этап в развитии инфраструктуры региона в рамках комплексной работы по обновлению ключевых транспортных объектов. Это не только улучшит условия для пассажиров, но и станет вкладом в развитие региональной экономики и логистики.

Несмотря на то, что подготовительные работы уже начались, общая стоимость реконструкции пока только рассчитывается с учетом внесения изменений.

Реконструкцию вокзалов в Уральске, Чингирлау и Аксае планируют завершить к осени, работы на станции Семиглавый Мар продлятся до конца текущего года.

Проект реализуется в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал, что развитие транспортно-логистического сектора остается одним из стратегических приоритетов государства.