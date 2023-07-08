ВАЗ влетел в дерево и превратился в груду металла в Уральске

В Уральске легковой автомобиль на скорости влетел в дерево, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД» .

Фото: Мой ГОРОД

В груду металла превратилось авто после столкновения с деревом в Уральске.

Авария произошла сегодня, 8 июля, около 1:00, по проспекту Назарбаева, недалеко от остановки Гагарина.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, Toyota Camry при развороте не уступила дорогу ВАЗ-2115.

После чего ВАЗ-2115 задел Camry и врезался в дерево. Жертв, к счастью, удалось избежать.