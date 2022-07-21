Важнейшие направления развития Жетысу заинтересовали мировые финансовые организации

Высокая планка

Четыре важнейших направления в развитии области Жетысу – сельское хозяйство, ВИЭ, туризм и переработка – заинтересовали представителей трех крупных мировых финансовых институтов.

Возможности расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным и Азиатским банками развития аким области Жетысу Бейбит Исабаев обсудил в Талдыкоргане в ходе встречи с зарубежными финансистами и послом Европейского союза в РК Кестутисом Янкаускасом.

Что предложила область потенциальным инвесторам?

Как сообщил Бейбит Исабаев, предложения региона можно разделить на три сос­тавляющие. Первая – проекты, готовые к осуществлению с необходимыми расчетами, документацией и экспертизой. Нужно только финансирование. Другая часть – на стадии ТЭО. И последнее, предложения, обсужденные в ходе состоявшейся встречи.

Среди проектов, подготовленных к исполнению, – предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, строительству плодоконсерв­ных заводов и фруктохранилищ. Ждут инвестиций объек­ты санаторно-курортного направления на побережье Алаколя, туризма.

– Планы у нас большие. Конкретные проекты имеются. После детального ознакомления с ними мы сможем обсудить все вопросы предметно с учетом ваших предложений, – сказал в ходе встречи с финансистами Бейбит Исабаев. Надеюсь на плодотворное сотрудничество во благо людей.

Директор представительства Азиатского банка развития в Казахстане Нариман Маннапбеков, отметив заинтересованность инвесторов в поддержке крахмалопаточного и сахарного заводов, выразил готовность участвовать и в проектах развития социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц.

Край семи рек – отличная площадка для развития альтернативных источников энергии. В этом направлении финансовый институт также готов сотрудничать, помогать в строительстве и модернизации объектов «зеленой» энергетики.

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане Хусейн Озхан уделил особое внимание программе кредитования проектов в сфере ЖКХ.

– Мы поддерживаем модернизацию коммунальных водохозяйственных объектов, систем уличного освещения, переработку ТБО. Работаем в сфере цифровизации. Имеем опыт работы в Алматинской области до его разделения на два региона, в частности, финансировали строительство дороги Алматы – Хоргос, проекты по ирригационным сетям. Готовы сотрудничать в этом направлении и дальше. Особый интерес вызывает у нас и железнодорожная отрасль, – отметил он.

Одно из основных направлений в работе ЕБРР – диверсификация экономики, развитие частного сектора, инклюзия, особенно в вопросах соблюдения гендерного равенства и работы с молодежью.

Постоянный представитель Всемирного банка в Казах­стане Жан-Франсуа Мартон отметил, что важным нап­равлением сотрудничества может стать развитие ВИЭ, открытие новых транспорт­ных связей, альтернативных транспортных путей с учетом потенциала МЦПС «Хоргос» и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». При этом он сказал, что необходимо поддерживать развитие международных связей не только в вышеназванных направлениях, но и в любых других секторах экономики. Современная геополитическая ситуация требует изучения новых возможнос­тей для международного сотрудничества Казахстана и европейского сообщества. Для этого необходимо использовать все ресурсы. Такая мысль также неоднократно звучала в ходе встречи.

В завершение стороны договорились изучить предлагае­мые проекты и в самое ближайшее время вернуться к их предметному обсуждению для детальной реализации.

Отметим, что на сегодня в пул проектов для инвестиций в Жетысу входит 278 объектов. Из них в нынешнем году запланировано ввести в экс­плуатацию 53 проекта с соз­данием 1 200 рабочих мест.