Подведены итоги пятого потока Школы аналитики на тему: “SMART GOVERNANCE КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПАРАДИГМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ”, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Выпускники потока сегодня защищали итоговые доклады, темы которых тесно переплетены с национальными интересами страны и логикой реформ Главы государства. Общественный проект, стартовавший пять лет назад по инициативе членов Клуба экспертов при Сенате и поддержке председателя Палаты Маулена Ашимбаева, вновь подтверждает статус востребованной экспертной площадки, которая сосредоточена на развитии потенциала специалистов и подготовке аналитиков нового поколения.

В этому году был поставлен рекорд как по количеству желающих присоединиться к Taldau community, так и географии самих участников. На конкурс поступило 1 024 заявки, что на 46% больше, чем в прошлом году, при этом были охвачены все 20 регионов страны. Проект объединил как начинающих, так и состоявшихся профессионалов с общим стремлением к системному мышлению. Данная статистика подтверждает ключевой тренд - в стране сформировался устойчивый запрос на компетентных специалистов, обществу нужны аналитики нового типа, умеющие видеть сложные связи и предлагать реальные решения для построения Справедливого, демократического, социального, инновационного и прогрессивного Казахстана.

Вместе с тем, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, принципиально важно правильно использовать знания и направлять их на благо Казахстана.

«Очень важно все навыки своего развития использовать для благих целей. Использовать на развитие страны, на улучшение окружающей действительности, на то, чтобы быть агентами позитивных изменений. Для того, чтобы все вместе мы помогали нашему Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву строить Справедливый, инновационный, демократичный Казахстан. То есть, все наши знания и весь наш профессионализм нужны для этого», – отметил Председатель Палаты Сената в своем выступлении.

Спикер Сената высоко оценил результаты командных работ, отметив глубину проработки, структурированность и практическую значимость представленных докладов. Темы работ касались урбанистики и регионального развития, энергетики и устойчивой инфраструктуры, экологии и климатической политики, развития образования и человеческого капитала, академических и цифровых знаний, трудоустройства молодежи, агропромышленной отрасли и сельского хозяйства, а также инклюзивности и социальной политики сквозь призму цифровизации. Также он поделился своими рекомендациями с участниками для дальнейшей практической проработки их докладов.

Как и ранее, восьминедельная программа не только значительно углубила теоретические знания и усилила практические навыки участников в разных сферах, но и предоставила уникальный формат нетворкинга: совместную работу с признанными профессионалами, обмен опытом и идеями с ведущими казахстанскими и международными экспертами, в том числе для совместных инициатив.

К обучению в нынешнем потоке присоединились и выпускники первой региональной Школы аналитики Караганда. На фоне высокого уровня заинтересованности регионов Маулен Ашимбаев анонсировал в ближайшее время запуск Школы аналитики в Алматы и Усть-Каменогорске.

Отдельное внимание Спикер Сената уделил вкладу менторов и лекторов, чьё сопровождение позволило участникам подготовить качественные выводы и рекомендации. Среди них: заместитель Премьер-Министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев; заместитель руководителя Администрации Президента Асель Жанасова; министр науки и высшего образования Саясат Нурбек; аким Астаны Женис Касымбек; председатель АСПиР Асет Иргалиев и команда Бюро национальной статистики, председатель правления фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Вместе с тем, поздравляя участников с успешным завершением курса, он отметил, что взаимодействие будет продолжено в рамках законотворческой работы Парламента.

Напомним, что видеоверсии лекций Школы аналитики доступны на официальном YouTube-канале https://www.youtube.com/@SchoolofAnalytics.

