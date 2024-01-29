Важно знать и быть готовыми

Общество
17
Зарипа Турысбекова, ветеран органов гражданской защиты

Во исполнение поручения Главы государства в  прошлом году завершена трехлетняя «Дорожная карта по сейсмической безопасности».

фото из архива "КП"

В частности, были разработаны комплекты карт сейсмического районирования территорий рес­публики – Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей и города Усть-Каменогорска, установлены станции автоматизированной системы раннего оповещения в Алматы, откорректированы схемы маршрутов и мест эвакуации населения, созданы медицинские резервы (препаратов и оборудования), проведено обучение населения действиям при землетрясениях.

Для обеспечения сейсмической безопасности страны разработан Комплексный план развития сферы сейсмологии до 2028 года. Также Министерством по чрезвычайным ситуациям проделана работа по включению мониторинга сейсмологической информации в перечень государственных заданий на 2024 год.

Как известно, в 2021 году постановлением Правительства ТОО «Институт сейсмологии» и ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ) переданы из Министерства науки и образования в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям. После передачи в МЧС бюджет СОМЭ увеличился практически в два раза, выросла заработная плата сотрудников, что позволило привлекать молодых специалистов.

В целях эффективной реализации поставленных задач по организации фундаментальных и прикладных исследований в области сейсмологии, мониторингу и прогнозированию землетрясений были объединены эти две организации и появилась новая структура – ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС. Соответствующее постановление Правительства принято в декабре 2022 года. Сегодня в данную структуру входят научно-исследовательские лаборатории, которые занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований выделяет три этапа для прогнозирования землетрясений в Казахстане: долгосрочный (7–10 лет), среднесрочный (до одного года) и краткосрочный (до месяца). Долгосрочный прогноз введен в практику сейсмологических наблюдений Казахстана с 90-х годов прошлого столетия. За это время произошедшие землетрясения случились именно в потенциально прогнозируемых сейсмологами зонах.

Ежегодно научный центр по результатам оценки сейсмической ситуации за истекший год в Алматинском сейсмоопасном регионе дает среднесрочный прогноз на текущий год. Данный прогноз специалистов-сейсмологов на 2023 год полностью оправдался. Как мы знаем из официальных источников, на территории Алматинского сейсмоопасного региона в прошлом году с вероятностью 0,7 сильные землетрясения с магнитудой Мs>5,6 (интенсивностью 7 и более баллов по шкале MSK-64) не ожидались. Также производится оценка сейсмической обстановки и возможности возникновения сильного землетрясения в течение последующего года по геофизическим, сейсмическим и гидрогеодинамическим данным.

Краткосрочное прогнозирование проводится Комиссией по оценке сейсмической обстановки в регио­не. Ее заседания проходят еженедельно, и по комплексу различных прогностических параметров дается заключение, которое в последующем передается в директивные органы. В настоящее время предпосылок для сильного разрушительного землетрясения на территории Алматинского прогностического полигона сейсмологи не находят.

Необходимо учитывать, что город Алматы находится в сейсмоопасном регионе, поэтому землетрясения невысокого класса являются фоновыми, рядовыми для нашего сейсмического режима.

Хочу еще раз напомнить: если вы почувствовали землетрясение, то нужно знать несколько простых правил. Нельзя поддаваться панике, нужно сохранять спокойствие; не пользоваться лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждать их дома, в помещении; отойти от мебели, окон, люстр; найти укрытие (дверной проем, под столом, несущая стена), накрыть голову руками; после прекращения толчков покинуть здание; перед уходом из дома отключить воду, газ, электричество; взять «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее, где должны быть предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы и другое. При эвакуации из здания важно держаться подальше от электролиний, построек и деревьев. Следует быть готовым к повторным толчкам; оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

От чрезвычайных происшествий никто не застрахован, они могут произойти в любое время и в любом месте. Важно, чтобы каждый человек знал правила поведения при чрезвычайных ситуациях и после и всегда был к ним готов.

#землетрясение #ЧС #Алматы #прогноз #правила

Популярное

Все
Три человека погибли в ДТП в области Жетысу
Мария Дмитриенко выиграла «золото» рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе
Столичные волонтеры помогают пенсионерам с уборкой снега
Определились победители международного легкоатлетического турнира в Астане
Ажар Гиният: «Насилие против медработников должно жестко пресекаться»
Qostanai IT Hub представил пять новых проектов
Еще один российский теннисист будет выступать за Казахстан
Имена коррупционеров планируют публиковать в Казахстане
Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе
Свыше центнера рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
Более 42 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из Астаны
Аким Усть-Каменогорска требует вернуть здание вокзала в комсобственность
У нас сегодня снег!
Несколько стран приостановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам
Сибирскую косулю застрелил житель Акмолинской области
Французский турист нашел алмаз весом 7,46 карат
Синнер выиграл Australian Open
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Деревня, в которой хочется жить
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
Умер известный телеведущий Владимир Рерих
Итальянцы намерены выпускать макароны в Акмолинской области
Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС
Собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности
Жительницу Карагандинской области поздравили со 100-летием
В Афганистане пропал российский самолет
Вернуть нельзя оставить
Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире
Иртыш вышел из берегов
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Жарайсың, Илья!
Единое время для единой страны
Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Аким Усть-Каменогорска требует вернуть здание вокзала в ком…
Более 42 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из Астаны
Столичные волонтеры помогают пенсионерам с уборкой снега
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]