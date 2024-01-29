Важно знать и быть готовыми

В частности, были разработаны комплекты карт сейсмического районирования территорий рес­публики – Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей и города Усть-Каменогорска, установлены станции автоматизированной системы раннего оповещения в Алматы, откорректированы схемы маршрутов и мест эвакуации населения, созданы медицинские резервы (препаратов и оборудования), проведено обучение населения действиям при землетрясениях.

Для обеспечения сейсмической безопасности страны разработан Комплексный план развития сферы сейсмологии до 2028 года. Также Министерством по чрезвычайным ситуациям проделана работа по включению мониторинга сейсмологической информации в перечень государственных заданий на 2024 год.

Как известно, в 2021 году постановлением Правительства ТОО «Институт сейсмологии» и ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ) переданы из Министерства науки и образования в ведение Министерства по чрезвычайным ситуациям. После передачи в МЧС бюджет СОМЭ увеличился практически в два раза, выросла заработная плата сотрудников, что позволило привлекать молодых специалистов.

В целях эффективной реализации поставленных задач по организации фундаментальных и прикладных исследований в области сейсмологии, мониторингу и прогнозированию землетрясений были объединены эти две организации и появилась новая структура – ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС. Соответствующее постановление Правительства принято в декабре 2022 года. Сегодня в данную структуру входят научно-исследовательские лаборатории, которые занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований выделяет три этапа для прогнозирования землетрясений в Казахстане: долгосрочный (7–10 лет), среднесрочный (до одного года) и краткосрочный (до месяца). Долгосрочный прогноз введен в практику сейсмологических наблюдений Казахстана с 90-х годов прошлого столетия. За это время произошедшие землетрясения случились именно в потенциально прогнозируемых сейсмологами зонах.

Ежегодно научный центр по результатам оценки сейсмической ситуации за истекший год в Алматинском сейсмоопасном регионе дает среднесрочный прогноз на текущий год. Данный прогноз специалистов-сейсмологов на 2023 год полностью оправдался. Как мы знаем из официальных источников, на территории Алматинского сейсмоопасного региона в прошлом году с вероятностью 0,7 сильные землетрясения с магнитудой Мs>5,6 (интенсивностью 7 и более баллов по шкале MSK-64) не ожидались. Также производится оценка сейсмической обстановки и возможности возникновения сильного землетрясения в течение последующего года по геофизическим, сейсмическим и гидрогеодинамическим данным.

Краткосрочное прогнозирование проводится Комиссией по оценке сейсмической обстановки в регио­не. Ее заседания проходят еженедельно, и по комплексу различных прогностических параметров дается заключение, которое в последующем передается в директивные органы. В настоящее время предпосылок для сильного разрушительного землетрясения на территории Алматинского прогностического полигона сейсмологи не находят.

Необходимо учитывать, что город Алматы находится в сейсмоопасном регионе, поэтому землетрясения невысокого класса являются фоновыми, рядовыми для нашего сейсмического режима.

Хочу еще раз напомнить: если вы почувствовали землетрясение, то нужно знать несколько простых правил. Нельзя поддаваться панике, нужно сохранять спокойствие; не пользоваться лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждать их дома, в помещении; отойти от мебели, окон, люстр; найти укрытие (дверной проем, под столом, несущая стена), накрыть голову руками; после прекращения толчков покинуть здание; перед уходом из дома отключить воду, газ, электричество; взять «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее, где должны быть предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы и другое. При эвакуации из здания важно держаться подальше от электролиний, построек и деревьев. Следует быть готовым к повторным толчкам; оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

От чрезвычайных происшествий никто не застрахован, они могут произойти в любое время и в любом месте. Важно, чтобы каждый человек знал правила поведения при чрезвычайных ситуациях и после и всегда был к ним готов.