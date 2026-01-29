Важность активизации практических шагов

Ануар Калмыков

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев посетил с официальным визитом Анкару, где был принят Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: МИД

В ходе беседы Реджеп Эрдоган с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества на уровне расширенного стратегического партнерст­ва, особо подчеркнув важность всестороннего углубления многопланового взаимодействия между двумя странами.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал турецкому лидеру теплые приветствия и добрые пожелания от имени Президента РК
Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Стороны обсудили пути и потенциал дальнейшего укрепления казахско-турецких отношений, основанных на братстве и проч­ной дружбе. Была высоко оценена координация действий Казахстана и Турции в международных организациях, в том числе в рамках тюркской интеграции. Отмечена схожесть позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Также в Анкаре под сопредседательством министров иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и Турции – Хакана Фидана состоя­лось 8-е заседание Казахстанско-турецкой совместной группы стратегического планирования.

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая укрепление политических, торгово-экономических, инвестицион­ных, транспортно-транзитных, IT, а также культурно-гуманитарных связей.

Ермек Кошербаев отметил, что Турция – один из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана, и подчеркнул важность активизации практических шагов по наращиванию взаимной торговли, в частности, сельскохозяйственной продукцией. Казахстан, по словам главы МИД РК, может стать надежным поставщиком высококачественных продовольственных товаров для турецких потребителей.

Также министр акцентировал внимание турецких коллег на мерах, принятых в Казахстане по совершенствованию законодательной базы, направленной на защиту прав инвесторов и оптимизацию мер государственной поддержки. В частности, инвесторам доступен широкий спектр преференций, включая налоговые и таможенные льготы, гарантии стабильности, субсидии и гранты, а также специальный визовый режим.

В контексте гуманитарного сотрудничества особое внимание было уделено реализации поручения Президента РК по оказанию братскому турецкому народу помощи в ликвидации последствий землетрясения 2023 года. В рамках этой работы Казахстан планирует в текущем году завершить строительство школы в провинции Газиантеп.

Обсуждено сотрудничество Казахстана и Турции по вопросам международной повестки. Ермек Кошербаев отметил, что тюркская интеграция – одно из приоритетных направлений многосторонней дипломатии нашей страны. В текущем году в Казахстане планируется проведение неформального Саммита Организации тюркских государств, а в Турции – очередного, 13-го саммита.

В завершение заседания, как сообщила пресс-служба МИД РК, был подписан План сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Турции на 2026–2027 годы.

