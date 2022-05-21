Важность проведения республиканского референдума обсудила женская общественность столицы

В столичном центре "Бақытты Отбасы" состоялось заседание комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате г.Нур-Султан. Участники встречи обсудили подготовку и важность проведения республиканского референдума по внесению дополнений и изменений в Конституцию РК, передает официальный сайт городского акимата.

"В нашем центре "Бақытты Отбасы" проводится важное собрание. За одним столом собрались все члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате г.Нур-Султан – активные женщины, которые вносят вклад в развитие столицы. Считаю важным, чтобы все матери столицы, страны объединились и поддержали референдум ради будущего поколения, нового Казахстана. Нам всем следует пойти и проголосовать", - отметила руководитель центра "Бақытты Отбасы" Ырза Турсынзада.

Участники встречи поделились мнениями и предложениями по проведению республиканского референдума, а также обсудили поправки, которые планируется внести в Основной закон.

"Для того, чтобы изменить ситуацию и для того, чтобы не просто с экрана телевизора или из уст Президента слышать о новом Казахстане, наверное, нам важно самим принять участие в формировании этой политической системы, обновленного Казахстана. Я всегда говорю со своих страниц о том, что нужно принять участие в референдуме, мы по-простому объясняем, встречаемся с теми женщинами, которые нам доверяют. Считаю, это наша миссия - понять самим и разъяснить тем, кто вместе с нами", - подчеркнула журналист, член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике г.Нур-Султан Айгуль Мукей.

Напомним, на референдум будет вынесен вопрос внесения поправок к 33 статьям Конституции страны, которые повлекут серьезные изменения в политическом укладе государства.

"Сегодня на базе центра "Бакытты отбасы" члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате г.Нур-Султан активно принимают участие в обсуждении принятия поправок в наш Основной закон и участия гражданского общества в данном процессе, разъяснении конституционных реформ. Это очень важная модель. Условия проведения референдума и его процедура регулируются Конституцией и законодательством Республики Казахстан. Как вы знаете, предполагается внести поправки к 33 статьям, считаю, что это будут очень серьезные изменения в системе. Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике города Нур-Султан активно поддерживает референдум и считает важным участие в нем каждого казахстанца", - сказала секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате г.Нур-Султан Карлыгаш Саркенова.