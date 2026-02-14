Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

В ходе встречи состоялось обсуждение ключевых аспектов проекта новой Конституции и задач, касающихся совместной работы в рамках предстоящего референдума.

Приветствуя участников, Мау­лен Ашимбаев отметил, что инициированные Главой государства масштабные преобразования закономерно привели к необходимости конституционной реформы. Этот курс основан на принципах справедливости, верховенства закона и ответственности власти перед обществом.

– По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева во всех сферах реализуются комплексные реформы. Логичным и последовательным продолжением системных преобразований является конституционная реформа. В соответствии с Указом Главы государства проект новой Конституции вынесен на всенародное голосование. Референдум, назначенный на 15 марта, выступает важным шагом в демократизации политической системы страны. Основной закон направлен на укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граж­дан. Поэтому в центре проекта новой Конституции – принципы «Закон и порядок», интересы и права граждан, а также ответственность за бережное отношение к природе и курс на устойчивое развитие, – отметил спикер Сената в своем выступлении.

Маулен Ашимбаев отметил, что проект Основного закона зак­репляет правовую основу для реализации идеи Справедливого Казахстана. В документе предусмотрены четкие гарантии для развития интеллектуального потенциала страны и укрепления единства народа. Ключевыми характеристиками новой Конс­титуции он назвал ее человекоцентричность, однозначность и консолидирующую роль.

– Проект новой Конституции – это осознанный и выверенный отход от инерции прошлого и переход к современной модели государства. При этом одним из ключевых концептуальных изменений Основного закона становится утверждение прав и свобод человека в качестве высшей ценности государства. В новой Конституции именно они формируют фундамент всей системы государственного устройства. Это и есть практичес­кое воплощение идеи Справедливого Казахстана, закрепленное не на уровне деклараций, а в конкретных конституционных нормах, – акцентировал председатель Сената.

Как отметил Маулен Ашимбаев, проект новой Конституции – это исторический документ, который следует рассматривать как переход к новой модели общественного договора и своевременный ответ на внутренние запросы и внешние вызовы. В этой связи он отметил важность экспертного сопровождения конституционной реформы, в том числе в трансформации конституционных идей на язык реальных механизмов, будущих законов и практики правоприменения.

– Проект новой Конституции закладывает государственную и политическую конструкцию, которая призвана обеспечить стабильное, безопасное и поступательное развитие Казахстана в предстоящие годы. Это важный шаг к созданию системы, способной адекватно отвечать на текущие и перспективные вызовы и глобальные задачи. На данном этапе мы должны быть сконцентрированы на главном – укреплении суверенитета, независимости, благосостояния граждан и формировании условий для мощного развития страны, чтобы Казахстан занял достойное место в современной мировой экономике и политике, – заключил председатель Сената.

В ходе обсуждения ключевых аспектов предстоящего референдума по новой Конституции представители экспертного сообщества и аналитических организаций высказали свои идеи и предложения касательно совместной работы, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов.

В рамках поездки в Алматы спикер Сената ознакомился также с оснащением Республиканской школы имени Абая, включая кабинет ООН и музей, а также встретился с коллективом городской библиотеки и представителями активной молодежи. Сенаторы также посетили офис компании Yandex Qazaqstan. В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития процессов цифровизации в Казахстане.