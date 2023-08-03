Вдвое больше экотуристов стало в Казахстане

Более чем в 2 раза выросло число экотуристов в Казахстане за последние 3 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

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По информации ведомства, в 2020 году количество экотуристов составило 985 тысяч, а в конце 2022 года – 2 млн человек.

«Это говорит о динамике развития экологического туризма в Казахстане и распространении культуры экотуризма в стране. Также в национальных парках республики возводятся новые туристские объекты – визит-центры, кемпинги и глэмпинги. В них гостям предоставляют информацию о местной экосистеме и диких животных, дают сведения о маршрутах, перевалочных пунктах и так далее», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Он привел в пример визит-центр «Аюсай», где каждого туриста фиксируют в журнале безопасности, чтобы вести учет тех, кто уходит по разным тропам. Если отдыхающие не вернутся до 22:00, сотрудники визит-центра начнут поиски.

В МКС напомнили, что за последние 2 года в национальных парках Казахстана открыто 14 визит-центров, 7 из них – с привлечением частных средств. Кроме того, число глэмпингов в стране выросло в этом году до 38.

Ранее также сообщалось об увеличении в 3 раза числа иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, в сравнении с 2022 годом.

Параллельно в Казахстане в этом году прогнозируют до 9 млн внутренних туристов.